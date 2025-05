Agenda GPeC SUMMIT 26-27 Mai: 2 Masterclass-uri, 19 speakeri, Expo și content practic despre E-Commerce și Digital Marketing

Ediția din această primăvară se va desfășura pe 26-27 Mai la BT Stup (26 Mai) și la Teatrul Național București (27 Mai) și reunește 19 speakeri internaționali și români și peste 700 de participanți C-Level din rândul celor mai importante companii din domeniu. Agenda evenimentului conținând întregul program, speakerii și subiectele abordate a fost publicată pe site-ul GPeC și poate fi consultată aici: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/agenda/

Două sesiuni de Materclass alături de traineri internaționali

Pe 26 Mai au loc două Masterclass-uri în paralel, susținute de doi traineri internaționali cu vastă experiență în domeniu: Andy Crestodina și Els Aerts. Fiecare Masterclass durează 4 ore, iar evenimentul se desfășoară la BT Stup, în București:

§ AI for Content Marketing & Lead Generation – Andy Crestodina, Top 3 Influenceri în Content Marketing la nivel global

§ UX Research Done Right – Els Aerts, Expert în User Testing & Usability

Locurile sunt limitate la max. 20 de persoane pentru fiecare sesiune, iar prețul biletului de acces este de 159 EUR + TVA/persoană.

5 speakeri internaționali legendari în cadrul Conferinței GPeC și subiecte de maxim interes

Pe 27 Mai se desfășoară Conferința GPeC și GPeC Expo la Teatrul Național București care le aduc participanților 9 ore de conținut practic, precum și networking de calitate alături de peste 700 de participanți C-Level.

§ Andy Crestodina este considerat de SEMrush unul din top 3 influenceri în Content Marketing din lume și autorul cărții Content Chemistry: The Illustrated Handbook for Content Marketing. El va vorbi la GPeC SUMMIT despre AI for better UX, copywriting and B2B lead generation;

§ Mark Schaefer este considerat unul dintre cei mai buni autori, speakeri și consultanți de marketing la nivel global, scriind nu mai puțin de 10 cărți bestseller. Sesiunea lui din cadrul GPeC SUMMIT se intitulează How Humans Win in an AI Marketing World și este inspirată din ultima lui carte – Audacious – publicată anul acesta;

§ Michael King este unul dintre cei mai apreciați speakeri internaționali pe zona de SEO, Content Strategy și impactul A.I. generativ. Este CEO și fondatorul agenției de Performance Marketing iPullRank, iar în cartea sa, The Science of SEO, spulberă nenumărate mituri despre modul în care funcționează motoarele de căutare;

§ Karl Gilis este Co-Fondatorul AGConsult și este inclus în Top 3 cei mai influenți Experți în Optimizarea Ratei de Conversie (CRO) din întreaga lume. Sesiunea lui se intitulează How not to suck at UX: 11 moments that changed the way I see UX and experimentation;

§ Scott Brinker este VP Platform Ecosystem la Hubspot și unul dintre pionierii industriei martech. În cadrul GPeC SUMMIT, Scott va vorbi despre Marketing in the Age of AI.

Unii dintre cei mai buni specialiști autohtoni

Alături de cei 5 speakeri internaționali, vor vorbi de pe scena GPeC SUMMIT unii dintre cei mai cunoscuți specialiști autohtoni precum: Irina Pencea (eMAG), Oana Dumitrescu (Google), Roxana Turquin (VISA), Cătălin Vlădescu (VTEX), Loredana Pipoș-Lupescu (Klarna), Dragoș Stanca (Edge Institute & BRAT), Tiberiu Dănețiu (Auchan), İrem Çağrı Yılandil (Trendyol), Cristi Movilă (OptiComm.AI), Dorin Boerescu (2Performant), Cristian Ignat (Canopy).

Conferință, Expo, și Networking Soirée cu elita Digital

În paralel cu Conferința GPeC din 27 Mai, se va desfășura GPeC Expo care reunește peste 25 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing pentru a înlesni parteneriatele dintre aceștia și magazinele online aflate în căutarea de soluții pentru dezvoltarea afacerii.

În seara de 27 Mai, începând cu ora 18:10, invitații sunt așteptați la GPeC Networking Soirée – prilej de networking și socializare alături de reprezentanții C-Level ai celor mai importante companii din E-Commerce, Digital și Retail.

Înscrieri cu prețuri reduse până pe 16 Mai

Înscrierile sunt în desfășurare pe website-ul GPeC.ro, iar până pe 16 Mai prețurile biletelor sunt reduse semnificativ, acestea pornind de la doar 119 EUR + TVA / persoană. Detaliile și înscrierile la eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/

