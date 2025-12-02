Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere

ePlan
02-12-2025 | 16:41
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi vorbim despre cel mai recent studiu privind evoluția pieței de E-commerce din România din perspectiva cumpărătorilor online, cercetare realizată de IC Solutions pentru GPEC în luna octombrie a acestui an.

autor
Știrile PRO TV

Mai multe despre subiect ne-a explicat Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions.

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: În ultimele 12 luni inflația a fost crescătoare. Cea mai mare inflație a fost înregistrată în lunile august și septembrie, de aproape 10% în fiecare lună, deci nu stăm bine. Diferența față de de 2023 e că acum veniturile, creșterea veniturilor n-a mai ținut pas cu inflația și asta înseamnă că avem mai puțini bani, mai un buget mai mult, cumva un buget mai mic pentru pentru oameni și ne așteptăm să fie un consum mai mic.

Andrei Radu: Cam cât sunt cei care cumpără online lunar sau mai frecvent decât atât. În procente anul acesta raportat poate chiar cu anii trecuți.

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: În anul acesta sunt 68% dintre consumatori care declară că fac cumpărături cel puțin lunar, adică cel unii dintre ei fac chiar zilnic, săptămânal, dar 68% fac asta cel puțin lunar și este bine că procentul e în creștere față de anii trecuți. Anul trecut a fost 63% procentul celor care fac cumpărături cel puțin lunar. Asta înseamnă că numărul cumpărătorilor frecvenți sau loiali a categoriei de de online e în creștere.

Citește și
Armată Germania
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut

Andrei Radu: Cât de mare crezi că va fi piața de e-commerce din România la finalul acestui an?

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Deci avem o creștere estimată de 10% în valoare absolută, însemnând cât 8,5 miliarde de euro piața de produse, bunuri, de bunuri fără servicii, fără facturi la utilități. Momentan este creștere pentru că inflația medie a fost sub 10% cred anul acesta, până până în octombrie, când am făcut noi estimările. Dacă luăm în calcul și creșterea TVA, e posibil totuși să fie un pic peste pentru creșterea TVA-ului. A fost în a 2-a parte a anului. Noi avem aici un o poză a întregului an. 

Topul categoriilor de produse în cele mai căutate de clienți

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Cei mai mulți români aleg să cumpere online fashion, îmbrăcăminte, încălțăminte e pe primul loc. Zona de electro, IT e imediat după, 93% declară că au cumpărat fashion anul acesta și 92% IT-NC, deci cumva e apropiat. Da, interesant e că a trecut fashionul pe primul loc istoric în ultimii ani. Pe locul trei produse farmaceutice. Foarte interesant e că categoria care a crescut mult în ultimii ani și apoi produse de uz curent, bilete de transport auto, tren, avion cumpără și catering prin aplicații de livrare sau sejururi, servicii de turism. Toate astea ar fi primele în în topul categoriilor.

Cele care au crescut cel mai mult anul acesta sunt produse farmaceutice și cosmetice care au crescut în jur de peste 30% bugetul alocat de români pentru aceste categorii.

Andrei Radu: Există și verticale sau categorii care au scăzut?

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Da, ce ne-a atras atenția cumva e categoria de panouri fotovoltaice. Nu, nu ne-am așteptat să fie o scădere și nici nu cred că e o scădere. De fapt, e un o reducere de preț. Au avut prețuri tot mai competitive în ultima perioadă și atunci scăzut bugetul pe care l-au alocat oamenii pentru această categorie, dar cu siguranță nu a scăzut interesul. Adică e încă un trend să cumpărăm astfel de produse și cred că va fi în continuare. Deci cumva devin mai mainstream sau mai accesibile de accesibile. Înainte erau prețuri mai mari, acum sunt mai accesibile și de asta bugetul pe care îl alocă oamenii e un pic mai mic comparativ cu anul trecut.

Ultimul val al studiului a fost făcut în luna octombrie, anul acesta. El este reprezentativ pentru toată populația din mediu urban din România, cu vârsta peste 18 ani. Noi avem mai multe valuri ale studiului. Am început în 2017 și îl facem cel puțin o dată pe an. Datele sunt culese online din panel nostru online.

Materialul integral, în videoclipul de mai sus. 

Sursa: Pro TV

Etichete: produse, cumparaturi, fashion, ecommerce,

Dată publicare: 02-12-2025 16:31

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate
Stiri Economice
Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate

Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere garanții pentru un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, care ar trebui să fie garantat prin active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei în țările occidentale.

Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut
Stiri externe
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut

Un transport de muniţie al armatei germane, aflat în grija unui curier civil, a fost furat săptămâna trecută, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr.

Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp
Stiri externe
Un deputat rus susţine că scurgerile despre contactele Moscova–Washington au accelerat blocarea WhatsApp

Deputatul rus Anton Gorelkin susţine că scurgerile privind contactele emisarului Casei Albe cu Kremlinul au grăbit blocarea WhatsApp în Rusia, relatează EFE şi Radio Svoboda.

Recomandări
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională
Stiri actuale
Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Decembrie 2025

49:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28