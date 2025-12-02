Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere

Astăzi vorbim despre cel mai recent studiu privind evoluția pieței de E-commerce din România din perspectiva cumpărătorilor online, cercetare realizată de IC Solutions pentru GPEC în luna octombrie a acestui an.

Mai multe despre subiect ne-a explicat Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions.

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: În ultimele 12 luni inflația a fost crescătoare. Cea mai mare inflație a fost înregistrată în lunile august și septembrie, de aproape 10% în fiecare lună, deci nu stăm bine. Diferența față de de 2023 e că acum veniturile, creșterea veniturilor n-a mai ținut pas cu inflația și asta înseamnă că avem mai puțini bani, mai un buget mai mult, cumva un buget mai mic pentru pentru oameni și ne așteptăm să fie un consum mai mic.

Andrei Radu: Cam cât sunt cei care cumpără online lunar sau mai frecvent decât atât. În procente anul acesta raportat poate chiar cu anii trecuți.

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: În anul acesta sunt 68% dintre consumatori care declară că fac cumpărături cel puțin lunar, adică cel unii dintre ei fac chiar zilnic, săptămânal, dar 68% fac asta cel puțin lunar și este bine că procentul e în creștere față de anii trecuți. Anul trecut a fost 63% procentul celor care fac cumpărături cel puțin lunar. Asta înseamnă că numărul cumpărătorilor frecvenți sau loiali a categoriei de de online e în creștere.

Andrei Radu: Cât de mare crezi că va fi piața de e-commerce din România la finalul acestui an?

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Deci avem o creștere estimată de 10% în valoare absolută, însemnând cât 8,5 miliarde de euro piața de produse, bunuri, de bunuri fără servicii, fără facturi la utilități. Momentan este creștere pentru că inflația medie a fost sub 10% cred anul acesta, până până în octombrie, când am făcut noi estimările. Dacă luăm în calcul și creșterea TVA, e posibil totuși să fie un pic peste pentru creșterea TVA-ului. A fost în a 2-a parte a anului. Noi avem aici un o poză a întregului an.

Topul categoriilor de produse în cele mai căutate de clienți

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Cei mai mulți români aleg să cumpere online fashion, îmbrăcăminte, încălțăminte e pe primul loc. Zona de electro, IT e imediat după, 93% declară că au cumpărat fashion anul acesta și 92% IT-NC, deci cumva e apropiat. Da, interesant e că a trecut fashionul pe primul loc istoric în ultimii ani. Pe locul trei produse farmaceutice. Foarte interesant e că categoria care a crescut mult în ultimii ani și apoi produse de uz curent, bilete de transport auto, tren, avion cumpără și catering prin aplicații de livrare sau sejururi, servicii de turism. Toate astea ar fi primele în în topul categoriilor.

Cele care au crescut cel mai mult anul acesta sunt produse farmaceutice și cosmetice care au crescut în jur de peste 30% bugetul alocat de români pentru aceste categorii.

Andrei Radu: Există și verticale sau categorii care au scăzut?

Andrei Cânda, Managing Partner IC Solutions: Da, ce ne-a atras atenția cumva e categoria de panouri fotovoltaice. Nu, nu ne-am așteptat să fie o scădere și nici nu cred că e o scădere. De fapt, e un o reducere de preț. Au avut prețuri tot mai competitive în ultima perioadă și atunci scăzut bugetul pe care l-au alocat oamenii pentru această categorie, dar cu siguranță nu a scăzut interesul. Adică e încă un trend să cumpărăm astfel de produse și cred că va fi în continuare. Deci cumva devin mai mainstream sau mai accesibile de accesibile. Înainte erau prețuri mai mari, acum sunt mai accesibile și de asta bugetul pe care îl alocă oamenii e un pic mai mic comparativ cu anul trecut.

Ultimul val al studiului a fost făcut în luna octombrie, anul acesta. El este reprezentativ pentru toată populația din mediu urban din România, cu vârsta peste 18 ani. Noi avem mai multe valuri ale studiului. Am început în 2017 și îl facem cel puțin o dată pe an. Datele sunt culese online din panel nostru online.

