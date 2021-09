„Doctor de bine”. Restricţiile dure din 2020 au lăsat urme asupra psihicului nostru, pe care nu le conştientizăm

Un nou lockdown ar fi mai greu de suportat, chiar şi cu experienţa celui de anul trecut. Psihologii sunt de părere că restricţiile dure de la începutul lui 2020 au lăsat urme asupra psihicului nostru, pe care, în mare măsură, nu le conştientizăm.

Şi tocmai de aceea ar fi dificil să mai trecem printr-o astfel de experienţă. Chiar dacă, spun specialiştii, noi românii suntem de cele mai multe ori individualişti şi nu ne gândim prea mult la binele colectiv, nevoia de socializare este mare. Totuşi, în această perioadă nu trebuie să uităm nicio clipă cât de important este să păstrăm anumite reguli de protecţie.

Gabriela Domnița, psiholog: Nu ştiu dacă mai e posibil să fie aceesi stricteţe.

Liliana Curea: Ne-ar fi mai greu să mai trecem prin asta?

Gabriela Domnița, psiholog: Cred că da. Cel puţin începutul, pentru că am trecut prin asta şi a lăsat mici traume pe care nu le am conştientizat în momentul acela. Şi e ''wow, nu mai vreau aşa!''. Va fi necesar un efort de a contracara frustrarea şi anxietatea legate de asta. Avem o foarte mare problemă de încredere în cei de lângă noi şi institutiile statului, e o neîncredere deja istorică, putem să-i găsim resorturile psihologice în istoria nu foarte îndepărtată şi în incoerenţă mesajelor care apar în spaţiul public.''

Pe larg despre toate aceste temeri, dar şi ce trebuie să ştie părinţii în cazul în care copiii vor trece din nou la învăţământul on-line, aflaţi din ediţia specială Doctor de bine, prezentată de Liliana Curea.