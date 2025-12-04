Două tehnici care reduc frica de stomatolog a oamenilor. „Trebuie să te pui în locul pacientului”

Doctor de bine
04-12-2025 | 09:21
Pentru cei care se tem de stomatolog există două tehnici menite să reducă anxietatea. Orice tratament medical poate presupune neplăceri. Unul dintre cele mai importante instrumente ale medicului pentru neplăceri este empatia.

Andreea Groza

Studiile spun că ajută cel mai mult pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul.

Raluca Baba, medic protetică dentară: Există pacienți, care au o frică reală de stomatolog, care se accentuează în fața unor proceduri stomatologice complexe. De aceea, e nevoie că medicul protetician să nu fie doar medic, ci și psiholog că să ghideze pacientul pe tot parcursul acestor etape. Stomatologia modernă oferă acum realizarea unor zâmbete spectaculoase. Este important să corelăm și emoțiile și dorințele pacienților cu un rezultat realist”.

Cât durează tratamentul? Ce presupune? Care e rezultatul realist pe care îl pot obține? Sunt întrebări concrete, care scad frica de scaunul stomatologului. Empatia e celălalt mecanism.

Magda David, medic stomatolog parodontologie: „Trebuie să te pui în locul pacientului, ce ce implică mai mult timp acordat pacientului pentru că nu poți să înțelegi un pacient dacă vine 10 minute. Să aloci timp pacientului să se simtă înțeles, să se simtă văzut. Când vorbim cu pacienți, noi că medici, să explicăm într-un limbaj, pe care ei îl înțeleg. Pe mine mă interesează ca informația să ajungă la pacient, nu contează limbajul folosit medical sau mai puțin medical. Important e a pacientul să înțeleagă ce i se întâmplă și să înțeleagă etapele de tratament”.

Frica severă în privința tratamentul medical are nevoie însă de psiholog.

Raluca Baba, medic protetică dentară: „Cu traume, cu frici reale legate de tratamentele stomatologice, echipa medicală oferă acest sprijin emoțional. În cazurile complexe, în care pacientul necesită un plus de consiliere psihologică, există și colaborarea cu un terapeut”.

În felul acesta, există șansele cele mai mari că pacientul să fie compliant, adică să respecte tratamentul.

