Un câine i-a salvat viața stăpânului său, trezindu-l în timp ce apartamentul lui ardea, în Germania

Un bărbat din nordul Germaniei a scăpat dintr-un incendiu după ce câinele său l-a trezit la timp, a anunţat sâmbătă poliţia.

Datorită animalului său de companie, bărbatul în vârstă de 44 de ani a reuşit să se salveze din apartamentul aflat la etajul superior al unei clădiri din Moormerland, în landul Saxonia Inferioară.

El a fost transportat la spital în urma unei suspiciuni de intoxicaţie cu fum.

Incendiul ar fi fost provocat de o defecţiune, pagubele fiind estimate la aproximativ 15.000 de euro.

