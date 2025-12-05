(P) HIPEC oferă șansă la viață pacienților oncologici în stadiul 4

Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj.

În lupta împotriva cancerului, medicina modernă aduce constant soluții inovatoare care pot îmbunătăți șansele de supraviețuire și calitatea vieții pacienților. Una dintre aceste metode este terapia HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy), o procedură complexă ce combină chirurgia și chimioterapia într-un singur pas, oferind o abordare localizată și eficientă pentru anumite forme de cancer abdominal.

Pentru a înțelege mai bine ce presupune această terapie, cui se adresează și care sunt beneficiile sale reale, Dr. Andrian Bartos, medic specialist în chirurgie oncologică în cadrul Spitalului Regina Maria Cluj va explica în continuarea articolului, pe înțelesul tuturor, cum funcționează terapia HIPEC și ce speranță aduce pacienților oncologici.

Andreea Groza: Ce înseamnă HIPEC?

Dr. Adrian Bartoș: HIPEC este prescurtarea de la ”chimioterapie intraperitoneală hipertermică”. HIPEC face parte dintr-o intervenție chirurgicală, numită citoreducție tumorală, prin care îndepărtăm toate tumorile din abdomen, toate tumorile vizibile. Ulterior, aplicăm această chimioterapie intraperitoneală, direct în abdomenul deschis.

Andreea Groza: Pentru ce tipuri de cancer puteți folosi această terapie?

Dr. Adrian Bartoș: Ne bazăm pe dovezi științifice și știm că tratamentul citoreductiv (combinat cu terapia intraperitoneală) este benefic în cancerul ovarian, care dă mestastaze intraperitoneal, cancerul colorectal, cancerul gastric pe anumiți pacienți selectați, și pentru tipuri de cancer primitiv peritoneal, cum este mezoteliomul peritoneal.

Andreea Groza: Vorbim despre pacienți aflați în stadiul 4 de boală pentru care există speranță.

Dr. Adrian Bartoș: Da, în intervenția chirurgicală, vedem toate zonele din abdomen, unde există metastaze, și le îndepărtăm. Chimioterapia, pe care o punem în abdomen, acționează după ce excizăm tumorile vizibile. Acționează asupra celulelor, care ar fi putut să rămână. Chimioterapia ajunge în abdomenul deschis, la temperatură constantă de 41-43 de grade Celsius. S-a dovedit că această temperatură coroborată cu prezența citostaticului duce la o sensibilitate mai mare a celulei canceroase.

Andreea Groza: Ce fel de tumori abordați cu această terapie?

Dr. Adrian Bartoș: Cancerul metastazează pe mai multe căi. Una din căi e cea peritoneală, adică celule canceroase se exfoliază de la nivelul tumorii și ajung ca ”fulgii de nea” pe suprafața organelor din abdomen și dau aceste tumori. Asupra acestora acționăm prin HIPEC.

O altă cale de metastazare este prin sânge. Celule canceroase ajung, prin sânge, în interiorul organelor. Terapia HIPEC se adresează doar acelor metastaze, care sunt pe suprafața organelor. Iar decizia acestei terapii este luată în echipa multidisciplinară.

