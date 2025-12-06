Student ucrainean, torturat și ars de viu pentru criptomonede într-un Mercedes Benz, sub un pod din Viena

Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale.

Danilo Kuzmin, în vârstă de 21 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit pe bancheta din spate a unei mașini carbonizate aflate sub un pod din capitala Austriei, miercurea trecută, scrie Metro.

A Ukrainian student was reportedly in Vienna, Austria, where he was killed over his cryptocurrency fortune. The victim has been identified as 21-year-old Danilo Kuzmin, who is the son of the deputy mayor of Kharkiv, Sergey Kuzmin. Danilo's body was found burned in the back seat pic.twitter.com/qEtQPCAqKI — N' Cuffs (@NCuffs1) December 5, 2025

Un student în vârstă de 19 ani, coleg de universitate cu el, se numără printre cele două persoane arestate în legătură cu crima.

Cine e tatăl tânărului ucrainean

Fiul viceprimarului orașului ucrainean Harkov, Serghei Kuzmin, Danilo trăia de câțiva ani la Viena, după ce a fugit din țara sa natală în urma invaziei ruse.

Arsurile, care acopereau aproximativ 80% din corp, au fost atât de severe încât nu a putut fi inițial identificat.

Detectivii au făcut legătura după ce familia și un prieten au depus sesizări privind dispariția lui, spunând că Danilo nu mai răspundea la telefon.

Examinările post-mortem au arătat că a suferit traumatisme grave prin lovire, inclusiv răni la cap și dinți rupți, însă nu a murit decât la scurt timp după ce incendiul a început, cauza fiind sufocarea fatală sau șocul termic.

Un recipient de benzină topit, găsit pe bancheta din spate, a indicat că incidentul a fost provocat prin incendiere, deoarece Mercedesul – care avea plăcuțe de înmatriculare ucrainene – funcționează cu motorină.

Filmul crimei șocante

Surse din poliție au declarat presei locale că Danilo a fost atras într-o întâlnire în parcarea subterană a unui hotel de lux, unde a fost bătut și forțat să intre în mașină, aceasta fiind apoi condusă la locul crimei.

Detectivii vienezi spun că au găsit un transfer „mare” de fonduri din portofelul de criptomonede al lui Danilo, deși suma exactă nu a fost făcută publică.

Ei afirmă că există imagini în care suspectul de 19 ani apare cumpărând o canistră de benzină de la o stație de alimentare din oraș.

Acesta a fost identificat împreună cu un bărbat de 45 de ani – ambii ucraineni –, iar un mandat internațional de arestare a fost emis după ce s-a constatat că au fugit din Austria.

În dimineața de după crimă, cei doi au fost detectați intrând în Ucraina, iar aceștia au fost arestați în seara aceleiași zile de poliția ucraineană.

Austria a acceptat solicitarea Ucrainei ca suspecții să fie judecați pe teritoriul ucrainean. Țara a precizat că poliția din Viena va continua investigațiile pentru a sprijini procesul. Nu există, deocamdată, indicii clare dacă suspecții admit sau neagă implicarea în uciderea lui Danilo.

