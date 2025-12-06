Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone

Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că forţele ruse au lansat o serie de rachete, precum şi zeci de drone către oraşele din periferia capitalei Ucrainei.

Alerte de raid aerian au fost activate în întreaga ţară în timpul atacurilor, în timp ce avioane ruseşti MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinjal.

Rapoarte privind drone aeriene au fost semnalate şi în vestul regiunii Lvov, în timp ce Rusia a lansat multiple valuri de atacuri asupra oraşelor ucrainene. Amploarea pagubelor cauzate sau ţintele atacurilor nu au fost imediat clare în afara regiunii Kiev.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mikola Kalaşnik, a raportat că un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost rănit de şrapnel în oraşul Fastiv, situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de centrul Kievului.

Rapoarte anterioare indică faptul că gara principală a oraşului a fost lovită în atac. Autoritatea feroviară din Ucraina a declarat că Rusia a întreprins un „bombardament masiv al infrastructurii feroviare” în Fastiv.

Kalaşnik a menţionat, de asemenea, că două femei, una în vârstă de 46 de ani şi alta în vârstă de 40 de ani, au fost rănite în districtul Vişhorodski, la nord de Kiev. Una dintre femeile rănite a fost spitalizată cu răni provocate de şrapnel, a adăugat guvernatorul.

Forţele ruse au atacat în mod regulat Kievul şi regiunile înconjurătoare în ultimele luni, în contextul eforturilor SUA de a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina.

În ultimul atac masiv cu rachete şi drone asupra Kievului, din 13-14 noiembrie, şapte persoane au fost ucise şi alte 29 rănite.

