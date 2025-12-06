Un șofer din București a lovit un copac și a avariat două ambulanțe, venite să-i acorde primul ajutor. Ce a urmat

06-12-2025 | 17:49
Shutterstock

Șoferul unei mașini din Sector 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului și a lovit un copac, iar echipajele de salvare au spart un geam deoarece acesta nu comunica cu ele.

Aura Trif

Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool, şi nici substanţe psihoactive.

Brigada Rutieră a Capitalei a informat că sâmbătă, în jurul orei 14:20, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică, în dreptul unui imobil, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a lovit un copac.

Salvatorii au spart geamul șoferului

La faţa locului s-au deplasat două ambulanţe SMURD şi deoarece conducătorul auto nu comunica cu echipajele de prim ajutor, acestea au spart geamul pasagerului din dreapta faţă, după care bărbatul, din cauze ce vor fi stabilite în urma verificărilor, ar fi accelerat şi a avariat uşor cele două ambulanţe SMURD aflate la faţa locului.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul nu a dorit să i se acorde îngrijiri medicale, fiind condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, pentru întocmirea documentelor de constatare şi luarea măsurilor necesare.

De asemenea, şoferii ambulanţelor SMURD au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare pentru a fi soluţionată cauza.

Sursa: News.ro

