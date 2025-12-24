Masa îmbelșugată a românilor de sărbători în anul 1937. De la ouă umplute, la sute de sarmale, fructe exotice și cozonaci

Venim cu idei pentru o masă îmbelșugată de Crăciun. iată lista pentru masa de Crăciun din anul 1937, listă făcută de dom' Pascale, negustor stimat din Obor.

autor
Mihaela Bilic

Masa începea pe la ora 13:00 cu ouă umplute cu o pastă al cărui secret s-a pierdut, probabil pe bază de ficat de pasăre, unele poate şi cu anşoa, decorate cu frunzuliţe de pătrunjel sau murături.

Musai roşii umplute cu brânză de vaci de la olteni, mezeluri- neapărat salam de Sibiu, ghiudem, babic, kaizer, 3-4 feluri de brânzeturi, caşcavaluri, Camembert - totul aşezat pe platori mari de alpaca argintată! Măsline naturale marinate, nu din cele negre! Se aduceau sticle de ţuică, neapărat de Văleni şi Piteşti.

Masă îmbuleșugată pentru toată familia și apropiații

Apoi venea marea salată de boeuf, cu o cruce roşie, din murături și gogoşari, peste maioneza strălucitoare. Pâine albă şi neagră de pe Lizeanu! Erau la rând, tremurând de nerăbdare, piftia de porc şi de curcan cu murături şi felii de ou în aspic. Apoi se făcea o mică pauză, domnii vorbeau de afaceri, politică şi curse de cai, iar doamnele despre modă și copii.

Urmau icrele şi pescăria: icre de Manciuria, icre negre Beluga şi icrele noastre de ştiucă, cu lămâi frumos tăiate în spirale şi pâine prăjită. Apoi venea şalău cu maioneză în sos alb de lămâie şi somn la grătar cu Fetească, un vin alb, sec. Se mai făcea o pauză, bărbaţii jucau table, iar doamnele schimbau pantofii înalţi cu papuci de blană de la Braşov.

La un moment dat gazda întreba: oameni buni, vouă nu vă este foame? Semn pentru aducerea celor 333 de sarmale cu mămăliguţă făcută din mălai de moară de piatră, lapte şi smântână de la olteni. La sarmale mai apăreau pe masă 2-3 feluri de muştar, hrean şi alte mirodenii de dres gustul. Cine voia putea servi, înaintea sarmalelor, o ciorbică de perişoare sau o supă de pui!

Apoi, fără întrerupere, apăreau fripturile de porc, curcan şi vânat, cartofii prăjiţi pai, murăturile de multe feluri- gogonele, castraveţi, gogoşari. Urmau mici bucăţele de cârnat, ficat, rinichi, şorici, lebăr, caltaboş, mititei, adică pomana porcului, cu 2 feluri de vin roşu sec, Băbească şi Pietroasele. Pentru copii se făcea un meniu separat, cu piure şi şniţel vienez!

Undeva, în salonul mic, se auzea un patefon, iar domnii invitau doamnele la dans! Apoi începeau să fie aduse fructele şi dulciurile, toate odată: portocale, mandarine, banane, ananaşi, mere, pere şi un pepene! Urmau cozonacii - imenşi, parfumaţi, plini de nucă, stafide şi cacao, iar vinul se schimba cu dulcele Cotnari. Fursecuri de multe feluri şi mărimi, prăjituri făcute numai în casă, plus 2 torturi!

Pe la ora zece se aducea o cafea, semn că musafirii trebuie să se ducă pe la casele lor. Iar a 2-a zi dom' Pascale şi coniţa Uţa primeau cărți de vizită cu câte o scrisoare de mulţumire în care se arăta cât de bine s-au simțit invitații.

