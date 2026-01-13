Simptomele apărute într-o singură ureche pot ascunde afecțiuni grave. Avertismentul medicilor ORL

Doctor de bine
13-01-2026 | 09:38
×
Codul embed a fost copiat

Dacă aveți simptome într-un organ-pereche, este motiv să mergeți cât mai repede la medic. Aflăm motivele în emisiunea „Doctor de bine”.

autor
Andreea Groza

Scade auzul unilateral - vorbim de o urgență ORL. Scade bilateral? După audiogramă, e necesară protezarea pe ambele urechi.

Urechile sunt organe pereche. Când aveți simptome doar într-unul - este motiv să mergeți cât mai repede la medic.

Adina Popescu, medic primar ORL: Un nerv care a suferit e ca un accident ischemic, hemoragic. De aceea este foarte important ca pacientul să ajungă repede la medic și să primescă tratament repede. O prezentare cât mai repede la medic poate să ducă la un răspuns corect la tratament, adică o recuperare a auzului. Întârzierea în prezentarea la medic poate să ducă la o pierdere irevesibilă, corectabilă doar prin protezare a auzului”.

Scăderea auzului într-o singură ureche poate înseamna infecție, dar și accident vascular, care are nevoie de tratament rapid. De asemenea, orice fel de simptome pe o singură ureche trebuie să vă trimită rapid la medicul specialist.

Citește și
medic orl
Cum afectează infecțiile recidivante ale urechii auzul. Avertismentul medicilor ORL

Adina Popescu, medic primar ORL: „Când e ceva unilateral și mai ales zgomote doar într-o ureche - acufene unilaterale, nu bilateral - mergeți la medic”.

Scăderea auzului sau zgomotele auzite doar într-o singură ureche pot masca extrem de multe diagnostice. Inclusiv boli ale creierului au această manifestare. Dacă auzul nu mai poate fi recuperat prin tratament, aveți nevoie de protezare auditivă, care se poate realiză după efectuarea unei audiograme.

Aceasta ar fi bine să fie făcută anual, deoarece rată obiectiv ce și cât auziți. Pentru scăderea auzului, creierul are nevoie de protezarea auditivă, ca să perceapă corect mediul.

Ionuț Ștefănescu, audiolog: „Rezolvarea problemei prin protezare auditivă poate să fie una de confort, de discreție, un aparat audivit intra-auricular discret, aproape invizibil. Aparatele auditive au ajuns la un nivel de performanță de a analiza mediul sonor astfel încât pacientul să se adapteze ușor din punct de vedere sonor”.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, durere, ORL,

Dată publicare: 13-01-2026 09:38

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real
Stiri actuale
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real

Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.

Cum afectează infecțiile recidivante ale urechii auzul. Avertismentul medicilor ORL
Doctor de bine
Cum afectează infecțiile recidivante ale urechii auzul. Avertismentul medicilor ORL

Dacă aveți un traumatism la nivelul urechii nu acționați pe cont propriu, ci lăsați medicul să înceapă tratamentul.

Două băuturi care ar putea ajuta la prevenirea cancerului. Ce arată un studiu recent
Stiri Stiinta
Două băuturi care ar putea ajuta la prevenirea cancerului. Ce arată un studiu recent

Într-o recentă analiză a datelor din mai mult de o duzină de studii, consumul de cafea şi ceai a fost legat de riscuri mai mici de apariţie a cancerelor din sfera ORL (de cap şi gât, inclusiv a cancerului oral).

Medicii ORL avertizează că infecțiile recurente pot afecta auzul. Cum se întâmplă acest lucru
Doctor de bine
Medicii ORL avertizează că infecțiile recurente pot afecta auzul. Cum se întâmplă acest lucru

Infecțiile ORL netratate corect în copilărie recidivează la vârsta adultă și distrug cele mai mici oase din organism, cele participă la funcția auditivă. 

 

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59