Simptomele apărute într-o singură ureche pot ascunde afecțiuni grave. Avertismentul medicilor ORL

Dacă aveți simptome într-un organ-pereche, este motiv să mergeți cât mai repede la medic. Aflăm motivele în emisiunea „Doctor de bine”.

Scade auzul unilateral - vorbim de o urgență ORL. Scade bilateral? După audiogramă, e necesară protezarea pe ambele urechi.

Urechile sunt organe pereche. Când aveți simptome doar într-unul - este motiv să mergeți cât mai repede la medic.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Un nerv care a suferit e ca un accident ischemic, hemoragic. De aceea este foarte important ca pacientul să ajungă repede la medic și să primescă tratament repede. O prezentare cât mai repede la medic poate să ducă la un răspuns corect la tratament, adică o recuperare a auzului. Întârzierea în prezentarea la medic poate să ducă la o pierdere irevesibilă, corectabilă doar prin protezare a auzului”.

Scăderea auzului într-o singură ureche poate înseamna infecție, dar și accident vascular, care are nevoie de tratament rapid. De asemenea, orice fel de simptome pe o singură ureche trebuie să vă trimită rapid la medicul specialist.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Când e ceva unilateral și mai ales zgomote doar într-o ureche - acufene unilaterale, nu bilateral - mergeți la medic”.

Scăderea auzului sau zgomotele auzite doar într-o singură ureche pot masca extrem de multe diagnostice. Inclusiv boli ale creierului au această manifestare. Dacă auzul nu mai poate fi recuperat prin tratament, aveți nevoie de protezare auditivă, care se poate realiză după efectuarea unei audiograme.

Aceasta ar fi bine să fie făcută anual, deoarece rată obiectiv ce și cât auziți. Pentru scăderea auzului, creierul are nevoie de protezarea auditivă, ca să perceapă corect mediul.

Ionuț Ștefănescu, audiolog: „Rezolvarea problemei prin protezare auditivă poate să fie una de confort, de discreție, un aparat audivit intra-auricular discret, aproape invizibil. Aparatele auditive au ajuns la un nivel de performanță de a analiza mediul sonor astfel încât pacientul să se adapteze ușor din punct de vedere sonor”.

