Dan Vornicu, voluntar prim ajutor: Vom verifica dacă respiră - facem asta plasând capul în hiperextensie, privește toracele cum se mișcă, ascultă respirația și simte expirația pe obraz.

10 secunde. Nu simțiți respirația, începeți compresiile toracice.

Dan Vornicu, voluntar prim ajutor: Punem palma în mijlocul pieptului și începem compresiile cu o amplitudine de 5-6 cm, la o rată de 100-120 de compresii pe minit. 30 de compresii urmate de 2 insuflații.

Repetați până vine ambulanța și la indicațiile lor vă opriți. Sau dacă victima și revine.

De 10 ani, Dan Vornicu este voluntar în programul "Există un erou". Vorbim de o aplicație, care verifică permanent locurile publice, pe o raza de un kilometru în jurul unui voluntar. Și îi indică unde să acorde primul ajutor până vine ambulanța.

Jalab Sami, instuctor cursuri de prim ajutor, asistent medical ambulanța: Aveți ceva în buzunar. Da, e util oricărui salvator – o pereche de mănuși. Cel mai importantă e siguranța salvatorului putem intra în contact cu fluide de tot felul sânge, vomă, salivă. E util fiecăruia pentru că urgențe se pot întâmpla oriunde - acasă, la muncă, la piață. Până vine ambulanța e vital să fie cineva pregătit să vrea și să știe să acorde primul ajutor.

Cursurile de prim ajutor se învață într-o singură zi și sunt gratuite. Voluntar de prim ajutor poate deveni oricare dintre noi.