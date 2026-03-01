Substanțele care miros frumos au nevoie de altele să le stabilizeze, adică să păstreze în timp senzația de prospețime. Ne explică profesorul de biochimie Ștefan Voicu.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de inginerie chimică și biotehnologii: „Vorbim de substanțe, numite ftalați, pe care organismul îi vede ca pe componente asemănătoare sistemului endocrin din cauza structurii chimic asemănătoare și se comportă ca și cum ar avea exces de estrogeni și apar dereglările endocrine”.

Formarea hormonilor tiroidieni se blochează. Apare hipotiroidismul în special în cazul copiilor și adolescenților. Aceasta deoarece recepetorii celor foarte tineri captează mai acțiv substanțele din mediu. Aceleași substanțe sunt așa numite obezogene.

Dr. Bogdan Pascuedic endocrinologie pediatrică: „Nu putem să scăpăm atât de ușor de țesutul adipos. Blochează capacitatea organismului nostru de a elimina, de scădea dimensiunea celulelor adipoase, practic ne împiedică să scăpăm de țesutul adipos”.

Odorizantele sub formă de spray conțin propan sau butan. Cu efecte toxice în cantități mari. Aceștia sunt poluanții de interior.

Corespondent PRO TV: „Substanțele parfumate determină frecvent alegii de contact iar la 30% dintre astmatici pot să inducă o criză de astm ne spun medicii”.

Dr Brândușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Toate substanțele astea iritante, care vin pe mucoasă alergică, pot să agraveze simptomele de rinită alergică, crize de astm cu sufocare. Pentru alegicii la aero-alergene iarna e mai grea. Și vin și virozele care amplifică totul pentru că stăm mult în spații închise. Iarna, geamul deschis seara, când poluarea scade, împrospătează corect mediul. Și nu parfumul de cameră”.

Iar când se încălzește, odorizantele de mașină participă la poluarea de interior. Cel mai multe conțin substanțe pentru miros într-un dispozitiv de plastic. Iată ce se întâmplă, supuse unei temperaturi mari în mașina, care stă în parcare:

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de inginerie chimică și biotehnologii: „Din ambalajul respectiv se eliberează și alți compuși cum ar fi formaldehida, care e super cancerigenă”.