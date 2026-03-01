Pe care, culmea, o putem învinge, doar scăzând grăsimea depusă pe abdomen, dar și în interiorul organelor.

Cât măsoară talia? Circumferința taliei e cel mai simplu indicator al bolilor cardiovasculare, al ficatului gras, al diabetului ori al suferinței rinichilor.

Corespondent PRO TV: „Ne măsurăm înălțimea. Să spunem 175 de centimetri. Se împart la 2. 87,5 centrimetri, cel mult, trebuie să aibă circumferința abdomenului. Aceasta ca să nu sufere vasele de sânge, inima, ficatul ori pancreasul. Obezitatea abdominală traduce gradul de încărcare cu grăsimi din ficat, pancreas, rinichi, vase și este standardizată. Există persoane care nu sunt obeze, dar au depunere de grăsime pe burtică, există această corelație cu grăsimea dintre organe”.

Ne uităm la rinichi, organe care încasează dramatic factorii toxici produși de grăsimea dintre organe. Ce face, mai exact, grăsimea:

Dr. Gener Ismail Nefrologie, Instit. Fundeni: „Face mulți hormoni și acești hormoni dau semnal rinichiului că trebuie să rețină sodiu și apa implicit și asta crează hipertensiune. Acești pacieeți, controlându-și greutatea, își vindecă sindromul metabolic, inclusiv hipertensiunea, inclusiv diabetul sutn studii foarte frumoase care arată”.

Contează să învingeți kilogramele de grăsime. Contează și timpul în care le învingeți.

Dr. Gener Ismail Nefrologie, Instit. Fundeni: „Am pacienți obezi, care vin și au un grad de disfuncție renală, au slăbit au făcut chirurgie bariatrică. Le facem biopsie și vedem că rinichiul are leziuni induse de obezitate. Nu ți-o tratezi la timp, ai așteptat și apare o disfunție de organ, leziunile sunt ireversibile, contează când tratezi obezitatea”.

Celulele rinichiului, distruse de grăsime, nu se pot înmulți. Așa apare scleroza renală – adică, treptat, rinichi nefuncționali. Scleroza e produsă de diabet, obezitate, hipertensiune.

Dr. Cristina Căpusă, medic primar nefrolog: „Celulele rinichiului se usucă până la urmă asta se întâmplă - el devine mai mic, dar mai important că devine mai mic - nu mai are toate celululele funcționale și nu își mai face meseria lui. Ce înseamnă meseria lui? Să elimine apa, să elimine toxine și hormoni”.

Tensiunea arterială se ia de două ori pe an. Chiar dacă sunteți perfect sănătoși. Dacă luați 2 kilograme, încercați să scăpați căt mai repede de acestea, ca efortul să nu devină apoi ineficient.