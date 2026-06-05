Apare sforăitul, respirația scade la jumătate. Apare apoi apneea - oprirea completă a respirației, pentru că gâtul e prea gros.

Laura Crăciun-Chiriță, medic specialist neurolog-somnolog: „Căile aeriene superioare sunt blocate în cazul de față, sunt blocate de limbă, dar pot fi blocate și de alte țesuturi cum ar fi un țesut adipos în exces sau o tiroidă mărită, amigdale hipertrofice. Prezența unui țesut adipos bogat în jurul gâtului crește presiunea asupra musculaturii în timpul somnui și se poate produce aceasta obstrucție”.

Scade oxigenul din sânge, crește dioxidul de carbon. Crește riscul accidentului vascular cerebral. Apar aritmii. Veți simți oboseală în timpul zilei, senzația de somn în timpul zilei. Testele obiective, care arată apneea, se numesc poli-somnografie și poli-grafie respiratorie.

Kilogramele prea multe în plus și apneea de somn, vorbim de două boli, care se tratează simultan ca să nu se mai oprească respirația în somn.

Laura Crăciun-Chiriță, medic specialist neurolog-somnolog: „Micro-treziri înseamnă întreruperi repetate ale somnului, de care oamenii nu sunt conștienți, dar care întrerup fazele normale ale somnului, somnul devin superficial. Acest microtreziri tind să țină pacientul în stadii superficiale de somn, de aici rezultă acea somnolență diuna excesivă, extrem de invalidantă de multe ori”.

În sânge, crește nivelul hormonului de stress, numit cortizol. Și această creștere predispune tocmai la îngrășare. Apare rezistența la insulină din cauza micro-trezirilor. Cu alte cuvinte, micro-trezirile din timpul nopții predispun de asemenea la creșterea în greutate. Până slăbiți, cu ajutor medical, veți folosi în fiecare noapte un aparat, care introduce un flux constant de aer. Nu se mai oprește respirația în somn.

Corespondent PRO TV: „Substanța legată de somn, melatonina, crește seara. Nu adormim din diverse motive, începe să scadă. Scade meletonina, crește hormonul de foame, numit grelină. Ne ia foamea, și în loc să dormim, mâncăm. Iar avem riscuri să ne îngrășăm. De aceea, senzația de somn normală, seara, nu trebuie ignorată”.

Apneea de somn poate apărea și în copilărie. Frecvent, motivul îl reprezintă polipii prea mari ori amigdalele prea mari. Nu lasă copilul să aibă tiraj normal de aer. Iată ce ne spune șefa secției ORL de la spitalul de copii Marie Curie.

Manuela Rizescu, medic primar ORL: „Vezi că se joacă cu gura deschisă, îl auzi că are o respirație șuierătoare pe nas, că nu poate să alerge, că tușeste noaptea, dimineața la trezire, e un semn că trebuie să ajungă la ORL”.

Tratamentul e chirugical. Amigdalele de dimensiuni mari, aproape unite nu lasă copilul să respire corect, să se alimenteze corect. Și produc, repetat, infecții. Amigdalele de dimensiuni mari nu conțin, majoritar, celule imunitare, ci fibroză, un fel de cicatrici nefuncționale.