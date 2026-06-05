„Până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează”, a transmis președintele.

El a subliniat că incidentul se înscrie într-un context regional de securitate tensionat, pe fondul războiului din Ucraina, și a reiterat necesitatea menținerii unui nivel ridicat de vigilență, în contextul în care este al doilea incident într-o săptămână.

„Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați. Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a mai scris Nicușor Dan.

România își continuă cooperarea cu aliații din NATO pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii critice, a mai transmis președintele.