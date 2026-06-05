Raed Arafat a mai declarat că s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă. Arafat a precizat că a fost dat mesaj Ro Alert pentru judeţele Constanţa şi Tulcea.

„Există posibibilitatea să fie si alte drone în zonă, de aceea s-a dat mesaj Ro Alert pentru judeţele Constanţa şi Tulcea. Am decis evacuarea preventivă a zonei de coastă pe un kilometru până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii”, a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă.

Autoritățile au trimis un mesaj Ro-Alert: „Alertă Extremă! Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori.”

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineaţa, în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naţionale.