Astronauții vizați de această măsură fac parte din misiunea SpaceX Crew-12 a NASA.

Astronauții americani Jessica Meir și Jack Hathaway, astronautul francez Sophie Adenot de la Agenția Spațială Europeană și cosmonautul rus Andrei Fedyaev, de la Roscosmos, alcătuiesc echipajul de rotație Crew-12 din cadrul programului comercial de zboruri spațiale al NASA.

Aceștia se află la bordul Stației Spațiale Internaționale din luna februarie, unde desfășoară experimente științifice și demonstrații tehnologice menite să pregătească viitoarele misiuni spre Lună și Marte.

Posibilă evacuare

Scurgerile de aer care au determinat NASA să ordone pregătiri pentru o posibilă evacuare reprezintă o problemă monitorizată de mai mult timp, a declarat un purtător de cuvânt al agenției, precizând că programul spațial rus a decis să continue vineri lucrări mai ample de reparații ca răspuns la noile pierderi de aer.

„Modulul de serviciu Zvezda, în special tunelul de transfer cunoscut sub numele de PrK, are fisuri și scurgeri de ceva timp, fiind monitorizat și gestionat de Roscosmos pe cât posibil până în prezent”, a scris Bethany Stevens, purtător de cuvânt al NASA, pe platforma X.

Ea a continuat: „Fisurile au fost întotdeauna o preocupare pe care NASA o urmărește foarte atent. NASA și Roscosmos lucrează pentru a stabili cauza principală a fisurilor, iar Roscosmos gestionează situația prin măsuri operaționale de atenuare și reparații parțiale periodice.”

„În urma unor noi scurgeri, Roscosmos a decis să efectueze o operațiune de reparații mai amplă vineri, 5 iunie.”

NASA a emis această recomandare „dintr-o prudență extremă”, a precizat Stevens.