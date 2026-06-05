A căzut de la 5 metri înălțime, cu hainele în flăcări și a suferit arsuri grave pe 40% din suprafața corpului. Tragedia s-a produs joi seară, în jurul orei 21 și 30 de minute, în gara Lețcani din județul Iași. Un fost angajat CFR a văzut toată scena.

Elena Mirabela Marian, mama băiatului: A fost cu mai mulți prieteni. S-a urcat să își facă selfie din ăla și selfie s-a făcut. A căzut, toți au fugit. Și țipa cât îl ținea gura să i se scoată papucii, că nu mai poate. Are de suferit. Țipa cât îl ținea gura. A fost un băiat cuminte, nu mi-a făcut probleme. Eu mă gândesc că anturajul nu este bun.

Doi copii au încercat să îi stingă rănitului hainele.

Detalii șocante

Petre Aranghelovici, martor: Mi-am dat seama că e vorba că s-a făcut un arc electric. Am auzit agitație, era o puzderie de copii aici, cel puțin 10. Un copil s-a urcat deasupra. Am văzut că își mișcă mâinile, picioarele, când a căzut de acolo jos, le-am zis, băi, nu îl mișcați. că asta înseamnă moarte sigură dacă îl mișcați. își putea mișca picioarele, mâinile, vorbea, cooperant, conștient.

O ambulanță a ajuns la locul accidentului în câteva minute.

Nicolae Pralea, purtător de cuvânt SAJ Iași: A găsit un băiat de 18 ani cu arsuri abdominale, arsuri la membre, era conștient, căzut deja de pe tren, unde a fost electrocutat, s-au aplicat îngrijirile specifice pentru pacientul cu electrocuție.

Băiatul este internat acum la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

dr. Diana Cîmpeșu, medic șef UPU-SMURD Iași: A suferit o arsură prin arc electric, o arsură care interesează 37% din suprafața corporală, torace, abdomen, membru superior. este conștient și stabil hemodinamic, s-a făcut prima intervenție de debridare enzimatică, intervenție specifică chirurgiei plastice și de arsuri, sperăm într-o evoluție favorabilă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.