El arată că întărirea capacității noastre de apărare, modernizarea instituțiilor de securitate și cooperarea cu partenerii sunt obligații și, indiferent de disputele legate de programul SAFE, consideră că a făcut un lucru corect pentru țara noastră.

”Astăzi ne-am confruntat cu o situație periculoasă pentru siguranța cetățenilor români din zona Portului Constanța. Aceasta a fost generată de pierderea controlului asupra unor drone maritime ucrainene aflate în operare în Marea Neagră. Una dintre ele a ajuns în port. După identificarea acesteia, am fost anunțați de autoritățile ucrainene că va exploda”, scrie premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook.

Instituțiile statului au reacționat rapid

El arată că instituțiile statului român au reacționat rapid și coordonat pentru evacuarea zonei, protejarea populației și limitarea riscurilor și, din fericire, nu au existat victime.

”Preventiv, până când am avut confirmarea că dronele navale nu mai reprezintă un pericol, s-au făcut verificări de-a lungul litoralului și au fost luate măsuri pentru îndepărtarea cetățenilor din câteva zone ale litoralului”, mai spune premierul interimar.

Ilie Bolojan menționează că au fost în dialog permanent cu instituțiile noastre responsabile, iar accentul a fost pus încă de la început pe protejarea populației și a infrastructurii din port și din zonă și au fost implicate cadre din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, SRI, Poliția de Frontieră, ISU și structurile locale care au acționat în teren. Le mulțumesc.

Bolojan apără programul SAFE

”Războiul din estul României, generat de invadarea Ucrainei de către Rusia, provoacă riscuri de securitate pentru întregul bazin al Mării Negre, inclusiv pentru infrastructura critică din zona litoralului. Am văzut resturile dronelor rusești din zona Deltei și ce s-a întâmplat la Galați săptămâna trecută. De aceea, întărirea capacității noastre de apărare prin dotări adaptate noilor tehnici, modernizarea instituțiilor de securitate și cooperarea strânsă cu partenerii noștri sunt obligații.

Dotările contractate în primăvara acestui an pentru armată (radare, sisteme de drone, mașini de luptă, sisteme antiaeriene etc.), prin programul SAFE, vor contribui la întărirea apărării României și a Flancului Estic. Indiferent de disputele legate de programul SAFE, consider că am făcut un lucru corect pentru țara noastră. Siguranța cetățenilor români rămâne prioritară. Vom continua monitorizarea situației și vom lua toate măsurile necesare pentru ca cetățenii noștri să fie protejați”, mai afirmă Bolojan.

Dronă explodată la Constanța

România este din nou în alertă după ce o dronă maritimă a explodat, în această dimineață, în Portul Constanța. Grav este că în apropierea portului s-ar mai afla trei drone despre care se presupune că ar putea avea explozibili.