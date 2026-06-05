Cei şase reţinuţi pentru o multitudine de infracţiuni vor fi duşi la instanţă cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În urma celor 30 de percheziţii făcute, joi, în Capitală şi în judeţele Prahova, Ialomiţa, Argeş, Teleorman şi Bistriţa-Năsăud, anchetatorii au ridicat 17 autoturisme de lux în valoare estimată de aproximativ 900.000 de euro, 105 chei de maşini, 217.500 de lei şi 11.500 de euro, dar şi bancnote euro contrafăcute, certificate de înmatriculare şi cărţi de identitate în alb şi contracte de vânzare-cumpărare.

Poliţia Română informează că, în urma percheziţiilor făcute joi, 4 iunie, de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Prahova, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti, au fost descoperite şi ridicate 17 autoturisme de lux în valoare estimată de aproximativ 900.000 de euro, 105 chei aparţinând unor autoturisme, 217.500 de lei şi 11.500 de euro, 1.500 de euro în bancnote contrafăcute, certificate de înmatriculare în alb, cărţi de identitate în alb, contracte de vânzare cumpărare, alte înscrisuri, laptopuri şi suporturi de memorie, precum şi alte mijloace de probă.

Mașini „clonate” și numere false de înmatriculare

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, în perioada cuprinsă între anul 2024 şi luna iunie 2026, persoanele cercetate ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni din sfera traficului intern şi internaţional de autovehicule de lux. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi realizat «importul» şi vânzarea unor autoturisme care provin din săvârşirea unor fapte penale, prin crearea unor clone ale unor autovehicule autentice, similare, aflate în circulaţie, tăinuire, ce ar fi avut ca obiect dobândirea, valorificarea sau înlesnirea valorificării unor autovehicule cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală şi înşelăciune prin inducerea în eroare a cumpărătorilor autovehiculelor respective cu privire la autenticitatea acestora şi a actelor de provenienţă”, precizează anchetatorii.

De asemenea, în scopul obţinerii sumelor de bani provenite din comercializarea autoturismelor, membrii grupului ar fi recurs la fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, prin contrafacerea actelor de dobândire ulterioară şi a celor necesare înmatriculării, fals în declaraţii, prin nedeclararea corespunzătoare a adevărului cu ocazia prezentării la instituţiile abilitate în domeniu, uz de fals (folosirea înscrisurilor contrafăcute la instituţiile abilitate în domeniu), perturbarea şi alterarea sistemelor informatice (prin ataşarea unor dispozitive electronice care împiedică funcţionarea sistemelor informatice constituite din computerele de bord ale autovehiculelor).

Totodată, persoanele cercetate ar fi pus în circulaţie autovehiculele clonate, cu numere false de înmatriculare, adaugă aceeaşi sursă.Potrivit sursei citate, liderii ar fi acţionat pe toate palierele, în timp ce membrii ar fi avut sarcini precise, acţionând pe paliere bine delimitate, dar concertat, în scopul grupului infracţional organizat.

Șase persoane au fost reținute de DIICOT

La data de 5 iunie 2026, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea a şase persoane şi plasarea sub control a patru persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, tăinuire, înşelăciune, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, instigare la infracţiunea de uz de fals, participaţie improprie la infracţiunea de uz de fals, instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracţiunea de uz de fals, instigare la infracţiunea de fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, de uz de fals, fals în declaraţii, punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, complicitate la infracţiunea de înşelăciune, instigare la infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice şi instigare la infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice.

Vineri, 5 iunie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reţinute, pentru 30 de zile.Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic Prahova şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova, al inspectoratelor de poliţie judeţene Bistriţa-Năsăud, Argeş, Teleorman, Ialomiţa , Ilfov, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.