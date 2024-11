Rolul grăsimii în alimentație. Carnea pe care Dr. Mihaela Bilic o recomandă pentru consum: „De porc, numai de bine”

Apetitul nostru se schimbă când vine frigul. Ne ispitesc și ne e poftă de lucruri un pic mai consistente. Înainte să vină postul Crăciunului, am zis să fac o pledoarie pentru produsele din carne și pentru carnea împănată.

Rolul pe care grăsimea îl are în alimentație

Grăsimea are rolul ei în alimentație. Foarte mult timp ne-a fost frică de grăsime și ne-am trezit că zahărul face mai mult rău, ne-a fost frică de făinoase și de tot ce înseamnă carbohidrați, Da, e adevărat, carbohidrații împreună cu grăsimea îngrașă, însă grăsimea nu trebuie exclusă din alimentație, mai ales acum, în sezonul rece.

Apropo de cărnuri, o s-o iau pe rând, pentru că nu seamănă o grăsime cu alta și ar fi bine să nu punem la colț grăsimea, așa, în bloc, mai ales grăsimea animală. Există această tendință să considerăm că grăsimea care este de origine vegetală are numai beneficii și cea animală are numai bube negre. Ei bine, nu!

Importanța grăsimilor Omega 3

Dacă vine vorba de grăsimea animală, o să pun pe primul loc, pe un piedestal, grăsimile Omega 3, pentru că sunt niște grăsimi esențiale. Organismul nostru are nevoie de ele zilnic și, culmea, bietul de el nu poate să le sintetizeze.

Aici există un mit care ne spune că luăm Omega 3 din semințe de in. Da, există Omega 3 în parte vegetală, însă organismul nostru e proectat să o asimileze mai bine din produsele de origine animală.

Deci lăsăm semințele să fie mâncate de găină, de păsărele, de peștii mici care mănâncă fitoplancton și noi luăm Omega 3-ul care a fost deja procesat animal și îl în ghițim și în procesăm extrem de eficient. Avem nevoie de Omega 3 în fiecare zi. Nu o să mâncăm pește în fiecare zi, însă, dacă mâncăm de două, trei ori pe săptămână, deja este foarte bine. Găsim Omega 3 și în gălbenușul de ou. Oul se întoarce în forță în sezonul rece. Avem nevoie și de pește gras, și de ou.

De ce carnea de porc nu trebuie evitată

Dacă mergem mai departe la capitolul cărnuri, vreau să pun porcul mai sus decât vita. Avem în grăsimea de porc un tip de grăsime mai puțin saturată. Din cauza asta, mai aproape de uleiul de măsline de acizii grași mononesaturați, nu întâmplător putem mânca slăninuță, cubulețe mici cu un pic de pâine.

Mai greu cu grăsimea din vită. Noi, prin definiție, românii, suntem consumatori de carne de porc. Avem chimie bună cu ea. La capitolul genetică, 98% avem similarități. Putem spune că porcul este o carne albă, este încadrată alături de vițel și de carnea de pui și de curcan în cărțile de nutriție. Deci, de porc, numai de bine. Da, putem să consumăm carne de porc, chiar și cu un strop de grăsime.

Atenție la excesul de grăsime Omega 6

La capitolul grăsimi vegetale, atenție mare la excesul de grăsime Omega 6, din nou o grăsime esențială pe care organismul o găsește în tot uleiul de floarea soarelui. Noi avem tendința să consumăm în exces. Spre deosebire de Omega 3, care este antiinflamatoare, Omega 6 este proinflamatoare. Atunci, degeaba mâncăm Omega 3 dacă nu reducem cantitatea de Omega 6. Să o lăsăm mai moale cu acest ulei de floarea soarelui și creștem consumul de pește gras, ou, chiar și o cărniță de porc. Bucata pe care o punem în tigaie trebuie să fie aleasă, să nu fie cea mai grasă din porc.

Nu ne ferim de grăsime, pentru că fără grăsime nu ne e bine.

