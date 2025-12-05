Ilie Bolojan cere reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Avertisment pentru localnici

05-12-2025 | 17:08
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată cât mai curând şi a mandatat reprezentanţii ministerelor să voteze, în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru acest lucru.

Mihaela Ivăncică

”Principala noastră urgenţă este să facem ca să reluăm cât mai repede posibil alimentarea cu apă, atât a locuinţelor, cât şi a agenţilor economici, pentru că în zona respectivă, aşa cum ştiţi, sunt agenţii economici care au un rol important în sistemele mari, în sistemul de energie, în zona petrolieră şi a căror funcţiune ne poate ajuta sau a căror blocare ne poate crea alte costuri. Ca atare, asta am făcut în aceste zile (…) am lucrat în aşa fel încât să realimentăm locuinţele oamenilor”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat că a convenit cu autorităţile locale ”să aprobe reluarea alimentării cu apă şi, foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuinţele imediat, ci va fi asigurată treptat.

”Asta înseamnă că, în şedinţa de Guvern, am mandatat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătoare Publică, ai Ministerului Mediului, ai Ministerul de Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, să voteze pentru această reluare, să susţină autorităţile din Prahova în aşa fel încât, cât mai repede posibil, oamenii, companiile să aibă acces la apă”, a anunţat premierul.

Acesta a avertizat că este nevoie de un timp de 72 de ore ca să treacă pentru a garanta că această apă este potabilă

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte şi constituţionale

Accesul la apă pentru nevoi esențiale

”Consider că, dat fiind faptul că oamenii de câteva zile nu au apă, de aceea am mandatat reprezentanţii ministerilor să susţină reconectarea cât mai rapid a locuinţilor la apă, avertizând cetăţenii că nu există garanţia că această apă este potabilă, dar faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcţiona instalaţiile, înseamnă un lucru foarte important şi fiecare zi câştigată este importantă pentru oameni”, a mai declarat premierul.

El a precizat că oamenii vor primi în continuare apă de la rezervele de stat şi în zilele următoare.

Premierul s-a referit şi la ”lecţiile acestei situaţii”, când nu sunt luate decizii responsabile de către cei care au această responsabilitate şi nu anticipează corect ce se poate întâmpla.

E a precizat că ăn raportul iniţial despre ce s-a întâmplat la Prahova nu apare nicio responsabilitate.

”Şi i-am solicitat ca, până la începutul săptămânii viitoare, să completeze acest raport, în aşa fel încât, cel mai târziu, miercuri, să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple şi cine sunt responsabili”, a mai declarat premierul.

El precizează că, ”dacă totuşi ai luat nişte decizii care au avut nişte costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele şi nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie şi să ai puţină demnitate să-ţi asumi uneori şi erorile”.

”Şi vedem, din păcate, ce se întâmplă. Dar astăzi nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei. Astăzi trebuie să rezolvăm problemele pentru ca alimentarea cu apă să revină în condiţii cât de cât normale. Şi după aceea, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri în aşa fel încât să simplificăm lucrurile”, a adăugat premierul.

Sursa: News.ro

Etichete: apa potabila, prahova, dambovita, ilie bolojan,

Dată publicare: 05-12-2025 17:08

