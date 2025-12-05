Eurodeputată: Strategia de securitate americană este un document inacceptabil. Administraţia Trump e un inamic al Europei

05-12-2025 | 17:34
donald trump
AFP

Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este "inacceptabil şi periculos", a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.

"Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne", a reacţionat eurodeputata franceză într-o postare pe X, transmite AFP.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a publicat vineri un document care redefineşte "Strategia de securitate naţională", anticipând "dispariţia civilizaţională" a Europei şi pledând pentru lupta contra "migraţiilor în masă".

"Această administraţie Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prieteneşte cu ea", a adăugat preşedinta grupului Renew Europe.

"Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască şi nu acceptăm să ni se dea lecţii", a reacţionat şi vicepreşedinta Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, Nathalie Loiseau, tot din grupul Renew Europe.

Donald Trump
Starea de sănătate a lui Donald Trump ridică semne de întrebare după ce a fost surprins ațipind la o ședință de Guvern. FOTO

"Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condiţiile unei veritabile autonomii strategice şi de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate", a adăugat europarlamentara franceză într-un răspuns pentru AFP.

În schimb, întrebată vineri în briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a refuzat orice comentariu cu privire la documentul american.

"Nu am avut încă timp să îl examinăm şi să îl evaluăm, aşadar nu suntem încă în măsură să comentăm nimic pe acest subiect", a declarat ea.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, europa, securitate,

Dată publicare: 05-12-2025 17:13

