Un deceniu de Brexit. Un studiu arată cum a început să cadă economia Marii Britanii după votul care a scos-o din UE

La aproape un deceniu după referendumul privind Brexit-ul, Marea Britanie s-a îndepărtat brusc de traiectoria pe care o avea înainte de anul 2016, ajungând la o eroziune lentă și constantă a investițiilor, productivității și poziției sale globale.

Acesta este concluzia unui nou raport al Decision Maker Panel, o inițiativă de cercetare găzduită de King’s College London.

„Estimăm că, la începutul anului 2025, economia Regatului Unit era cu aproximativ 8% mai mică decât ar fi fost fără Brexit, pe baza datelor macroeconomice, și cu 6% mai mică pe baza datelor microeconomice la nivel de întreprindere”, se arată în studiul citat de Euronews.

Autorii cercetării descriu o perioadă îndelungată în care volatilitatea politică și schimbarea regulilor comerciale au înghețat sau amânat deciziile care, în mod normal, stimulează creșterea economică. În loc să investească și să angajeze, întreprinderile s-au pregătit pentru următorul anunț sau pentru următoarea schimbare a condițiilor comerciale.

În întreaga țară, planurile de investiții au fost abandonate, iar timpul managerilor a fost dedicat evaluării riscurilor și pregătirii pentru Brexit, în loc să fie folosit pentru dezvoltarea de noi produse sau extinderea operațiunilor, au afirmat cercetătorii.

„Se estimează că investițiile au fost cu 12-18% mai mici, ocuparea forței de muncă cu 3-4% mai mică, iar productivitatea, de asemenea, cu 3-4% mai mică decât ar fi fost dacă Marea Britanie nu ar fi votat pentru ieșirea din UE”, se afirmă în studiu.

Daunele au fost, de asemenea, inegale. Întreprinderile cele mai profund integrate în lanțurile de aprovizionare europene – inclusiv mulți dintre cei mai productivi exportatori din Regatul Unit – au resimțit cel mai puternic impactul, slăbind sectoarele care au alimentat în mod tradițional creșterea națională.

Cercetătorii caracterizează ieșirea Regatului Unit din UE ca pe un fel de reformă comercială inversă, care a ridicat bariere în loc să le elimine, așa cum se obișnuiește într-o economie globalizată.

Cu toate acestea, fluxurile comerciale nu s-au prăbușit imediat după referendum. Timp de câțiva ani, Regatul Unit a funcționat în conformitate cu normele existente, mascând schimbarea profundă care era în curs. Ruptura reală a survenit odată cu intrarea în vigoare a Acordului comercial și de cooperare post-Brexit, fără a avea un impact semnificativ înainte de aceasta.

Apoi, performanța Regatului Unit a început să scadă în comparație cu cea a omologilor săi internaționali. Creșterea economică a încetinit, nivelul de trai a stagnat, iar țara a coborât în clasamentul economic.

Se estimează că PIB-ul pe cap de locuitor al Regatului Unit a crescut cu „între 6 % și 10 % mai puțin decât în alte țări similare”.

Raportul avertizează că multe previziuni inițiale, deși corecte din punct de vedere al direcției, au subestimat durata incertitudinii și profunzimea cu care aceasta va pătrunde în procesul decizional al întreprinderilor.

Autorii susțin că ceea ce factorii de decizie politică au tratat odată ca o ajustare temporară s-a transformat într-o schimbare structurală care încă își face simțită prezența în economie.

În ansamblu, concluziile descriu o Marea Britanie remodelată mai puțin de un singur moment politic decât de ani de energie deviată, încredere diminuată și competitivitate slăbită.

La aproape zece ani distanță, efectele Brexitului nu dau semne că ar dispărea.

