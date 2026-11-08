Un copil preșcolar nu poate să localizeze când simte o durere. Creierul nu e suficient de matur să aibă acest nivel de percepție. Iar când spune „doare burtica” poate să doară oriunde.

Dr. Bogdan Andrei, medic primar chirurgie pediatrică Spitalul de copii Marie Curie: Toți copiii care vin la camera de gardă fac ecografie. E foarte bine măcar știi că nu ai ratat ceva semnificativ.

Cea mai frecventă cauză anatomică a durerii de abdomen la copil este apendicita.

Dr. Bogdan Andrei, medic primar chirurgie pediatrică Spitalul de copii Marie Curie: Apendicita acută al cărei diagnostic nu e întotdeauna clar. Apendicul e ca limba unui ceas, care are un punct fix în mijloc, nici ăla foarte fix, și se poate învârti ca un ac de ceasornic, deci poate mima patologia renală când e orientat în spate, poate mima patologia vezicii biliare când e orientat în sus, poate mima dureri intestinale banale când e orientat spre ombilic sau infecții urinare când e orientat în jos, chiar diaree prin iritarea rectului.

Gâtul are mai mult de 200 de ganglioni. Fac parte din sistemul imunitar. Un număr mare de ganglioni găsim și în abdomen. Asemenea celor situați la nivelul gâtului, reacționează la o viroză. Și apare durerea în abdomen.

Dr. Bogdan Andrei, medic primar chirurgie pediatrică Spitalul de copii Marie Curie: Dacă nu e o cauză evidentă, ne putem gândi la ceea ce se numește limfadenita mezenterică acută, care constă în inflamarea și mărirea în volum a ganglionilor intestinali ca urmare a unor viroze, care pot fi digestive sau respiratorii. Mimează foarte bine deseori apendicita tot prin dureri spre ombilic, dar pot fi și dureri la locul de elecție al apendicitei, locul din dreapta jos.

Ganglionii măriți din abdomen din cauza virozei secretă și lichid inflamator în zonă. Dar și apendicita face același lucru. Ecografia de abdomen, care arată un apendice mărit, de peste 7 mm, sugerează diagnosticul.