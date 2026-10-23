„În timpul zborului, mai mulţi pasageri s-au simţit rău. Ştiu cu certitudine că trei pasageri au fost bolnavi, dar părea că aproximativ alţi trei pasageri prezentau de asemenea simptome. Mai mulţi pasageri au vomitat”, a declarat pentru LBC o pasageră care a fost prezentă la bord, potrivit News.ro.

O epidemie de norovirus, „virusul gastroenteritei de iarnă”, este principala ipoteză avansată. Epidemia afecta insula Rodos de mai multe săptămâni.

Potrivit LBC, până la 2 octombrie, aproape 1.400 de pacienţi au primit îngrijiri, în urma unor simptome gastro-intestinale pe insula greacă, începând de la mijlocul lui august.

Altă pasageră a declarat presei germane, citată de postul francez France 3, că ”membrii echipajului au rămas calmi şi discreţi de-a lungul întregului incident”, după ce au mobilizat serviciile de sănătate.

La sosirea avionului în Germania, mai multe ambulanţe şi personal medical îi aşteptau pe pasageri. Salvatori în combinezon alb au urcat la bordul avionului pentru a-i prelua pe bolnavi. Trei dintre pasageri au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Pasagerii au rămas timp de 30 de minute la bordul avionului înainte să coboare. Eurowings a anunţat, potrivit televiziunii franceze, că ”cauza exactă a stării de rău a pasagerilor rămâne nedeterminată şi face obiectul unei anchete”.