Nutriționiștii recomandă: consumați pește de două ori pe săptămână – nu contează forma, ci valoarea nutritivă

Cum să fie peștele? Oricum - de calitatea întâi, a doua - numai să îl consumați de cel puțin două ori pe săptămână.

O companie finlandeză de tehnologie pentru industria fructelor de mare a publicat niște date surprinzătoare: produsele din pește mai puțin nobile obținute din filetarea somonului, adică capetele, înotătoarele și burțile, conțin niveluri semnificativ mai mari de nutrienți esențiali față de fileurile premium.

Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100g, comparativ cu produsele din file. Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare.

Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D.

Compania a menționat că nivelurile de colagen marin din produsele pe bază de "sidestream" (un fel de resturi rămase de la tranșatea peștelui), pot ajunge la 2g/ porție, comparabil cu concentrația din suplimentele de colagen de pe piață.

Se creează astfel oportunitatea de a utiliza părți ale peștelui considerate cu valoare scăzută pentru obținerea unor produse de consum cu densitate nutrițională ridicată.

Compania a subliniat că o preocupare nutrițională tot mai mare o reprezintă aportul de fier, în special la femei.

Analiza indică faptul că segmentele secundare de somon conțin dublul cantității de fier față de fileuri, prin urmare produsele obținute din astfel de ingrediente ar ajuta la corectarea deficitului de fier și ar îmbunătăți și eficiența procesării peștelui.

Compania a declarat că această abordare este sustenabilă și aduce plus valoare procesatorilor: se pot valorifica materiile prime cu randament scăzut și este satisfăcută și cererea de produse marine bogate în nutrienți.

Din aceeași categorie, a produselor ieftine cu valoare nutritivă ridicată, face parte și conserva de sardine în sos tomat.

Sardina este un pește care se hrănește direct cu alge, deci concentrează în carnea ei cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali omega 3.

Pentru sardine nu există acvacultură, este un pește sălbatic prin definiție și nici risc de contaminare cu mercur nu are.

De ce conservă de sardine? Pentru că este fiartă bine și peștele se poate consuma cu tot cu oase, de unde aportul mare de calciu și fier. Iar varianta în sos tomat are calorii mai puține decât cea în ulei și o aciditate crescută, care potențează absorția fierului.

Suntem în Postul Crăciunului, dar nu uitați că în fiecare weekend este dezlegare la pește.

Până și religia știe că peștele este prea valoros pentru echilibrul nostru nutrițional ca să fie eliminat din meniu.

Nu vă stresați ca să găsiți peștele perfect, important este să mâncăm pește măcar de 2 ori săptămână, indiferent că este proaspăt sau congelat, gras sau slab, sălbatic sau de acvacultură…pește să fie!



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













