Un bărbat a fost găsit de jandarmi blocat într-un lac din Craiova, dimineața, cerând disperat ajutor. Ce s-a întâmplat. VIDEO

29-12-2025 | 13:25
Un apel la 112 i-a mobilizat pe jandarmii din Dolj, după ce un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova, în timp ce încerca să scape de o haită de câini.

Claudia Alionescu,  Mădălina Stețco

Incidentul s-a petrecut la primele ore ale dimineții, în acest weekend.

Bărbatul i-a alertat pe jandarmii aflați în misiune printr-un apel la 112, spunând că a căzut în lac în timp ce era urmărit de câini, au precizat jandarmii. 

El nu a mai reușit să iasă din apă, rămânând blocat în nămol și în crengile aflate pe fundul lacului.

Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să îl scoată din apă.

Bărbatul prezenta semne de hipotermie, astfel că, după intervenție, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale.

