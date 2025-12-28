New York obligă reţelele sociale să afişeze avertismente. Legea vizează riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor

28-12-2025 | 14:37
copil cu telefon
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi.

Mihaela Ivăncică

”Menţinerea siguranţei locuitorilor din New York a fost prioritatea mea principală de la preluarea mandatului, iar acest lucru include protejarea copiilor noştri de potenţialele efecte nocive ale funcţiilor de social media care încurajează utilizarea excesivă”, a declarat guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, într-un comunicat oficial, citat de Reuters.

Ce funcţii sunt vizate de noua lege

Legea vizează platformele care oferă aşa-numite ”fluxuri addictive”, funcţii de auto-play sau derulare infinită. Aceasta se aplică activităţilor desfăşurate integral sau parţial pe teritoriul statului New York, dar nu şi situaţiilor în care platformele sunt accesate de utilizatori aflaţi fizic în afara statului.

Actul normativ îi permite procurorului general al statului să iniţieze acţiuni în justiţie şi să solicite sancţiuni civile de până la 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii. Hochul a comparat noile etichete de avertizare cu cele de pe produsele din tutun, care informează asupra riscului de cancer, sau cu avertismentele de pe ambalajele din plastic privind pericolul de sufocare pentru copiii mici.

Măsura plasează New York alături de alte state americane, precum California şi Minnesota, care au adoptat legislaţie similară. La nivel internaţional, Australia a introdus recent o interdicţie a utilizării reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

Reacţii aşteptate din partea marilor platforme

Reprezentanţii TikTok, Snap, Meta şi Alphabet nu au oferit imediat reacţii oficiale la solicitările de comentarii.

Impactul reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a copiilor a devenit o preocupare majoră la nivel global. În Statele Unite, mai multe districte şcolare au intentat procese împotriva Meta şi a altor companii de social media.

În 2023, chirurgul general al SUA a emis un avertisment privind protecţia copiilor în mediul online şi a cerut introducerea unor etichete de avertizare pe platformele de social media, similare celor care vor deveni obligatorii acum în statul New York.

