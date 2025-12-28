Mesajul lui Macron, după moartea lui Brigitte Bardot: „A întruchipat o viaţă de libertate, plângem o legendă a secolului”

Actriţa Brigitte Bardot, decedată la 91 de ani, a fost „o legendă a secolului” şi un simbol al libertăţii, a transmis duminică preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.

"Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, iniţialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne - Brigitte Bardot a întruchipat o viaţă de libertate. O existenţă franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului", a scris preşedintele francez.

Chipul lui Bardot a fost folosit ca model pentru un bust oficial al lui Marianne, o figură feminină alegorică ce simbolizează valorile Republicii Franceze, care a fost instalat în primăriile din toată ţara începând cu sfârşitul anilor 1960, aminteşte Reuters.

Actrița a murit la 91 de ani

Bardot, vedetă a cinematografiei franceze şi un simbol erotic al anilor 1950 şi 1960, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat fundaţia care-i poartă numele.

"Doamna Brigitte Bardot (a fost o) actriţă şi cântăreaţă de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale", a transmis fundaţia într-un comunicat. "Fundaţia Brigitte Bardot doreşte să onoreze memoria unei femei excepţionale care a dat totul şi a renunţat la tot pentru o lume mai respectuoasă faţă de animale", se mai menţionează în comunicatul fundaţiei.

Politicianul de extremă dreapta Jordan Bardella a reacţionat la rândul său la aflarea veştii. "Poporul francez o pierde astăzi pe acea Marianne pe care a iubit-o atât de profund şi a cărei frumuseţe a uimit lumea. Brigitte Bardot a fost o femeie cu inimă, convingeri şi caracter. O patrioată pasionată şi iubitoare de animale pe care le-a protejat de-a lungul vieţii, ea singură a întruchipat o întreagă epocă a istoriei franceze şi, mai presus de toate, o anumită idee de curaj şi libertate", a declarat Bardella, citat de Reuters.

"Asociaţia Naţională de Protecţie a Animalelor (SPA Franţa) îi aduce un omagiu lui Brigitte Bardot, o figură emblematică şi o apărătoare înfocată a cauzei animalelor. Încă din anii 1970 şi, mai târziu, prin intermediul fundaţiei sale create în anii 1980, ea şi-a dedicat viaţa apărării celor fără voce. Angajamentul său neclintit a contribuit la schimbarea atitudinilor şi la realizarea unor progrese majore în protecţia animalelor... Îţi mulţumim, B.B., pentru tot ce ai realizat", a transmis SPA Franţa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













