Cum favorizează fumatul bacteriile periculoase și declanșează boala parodontală. Medic: „Problemele încep cu o gingivită”

Doctor de bine
29-12-2025 | 08:55
ddb fumat
PRO TV

Specii de bacterii, care nu iubesc aerul, se înmulțesc excesiv, odată ce fumăm. Le vedem atât în cavitatea orală cât și în faringe. Aceste bacterii patogene produc boli, uneori greu de controlat.

autor
Stirileprotv


Fumul de țigară înseamnă cantități mari de dioxid de carbon. În cavitatea orală găsim peste 370 de tipuri de bacterii. Expunerea constată la dioxid de carbon va înmulți excesiv bacteriile, care nu trăiesc cu oxigen. Iată ce se întâmplă.

dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: „Favorizează inflamațiile orale pentru că dezechilibrează flora bacteriană intraorală și proliferarea bacteriilor, care nu sunt benefice”.

dr. Petra Pavel, medic specialist parodontologie: „În mod normal, noi nu avem în gură acele bacterii sau, dacă sunt, sunt în număr foarte scăzut, cât să nu ne creeze probleme, problemele parondotale încep cu o gingivită”.

În același timp, fumul de țigară strânge vasele de sânge. Odată micșorate, nu mai primesc suficient oxigen, dar și nutrienți. Sistemul imunitar nu își mai face treaba corect. Și așa crește riscul bolii parodontale în cazul fumătorilor.

Citește și
hipertensiune arteriala
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Dacă suferiți orice tip de intervenție chirugicală în cavitatea orală, fumul de țigară împiedică vindecarea. În cazul implanturilor, modificările din vasele de sânge, care hrănesc cavitatea orală, dar și modificările microbiomului oral, conduc la pierderea acestora.

dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: „Acestea pot genera o respingere a implantului fie imediat post operator sau pe termen lung se poate pierde implantul”.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, fumat, fum,

Dată publicare: 29-12-2025 08:55

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp
Stiri Sanatate
Cât alcool este prea mult de Sărbători. Un doctor explică dacă e mai bine să bem mult deodată sau la intervale de timp

Sărbătorile au sosit, iar odată cu ele și petrecerile, orele de socializare și alte întâlniri care, de obicei, oferă o abundență de cocktailuri, bere și vin.

Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Cum tratăm hipertensiunea care nu răspunde la medicamente. Explicațiile medicilor

Cum tratăm hipertensiunea care nu reacționează bine la medicamente ne spune medicul de radiologie intervențională, Rareș Nechifor în emisiunea Doctor de bine.  

(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul
Doctor de bine
(P) Ne mișcăm și ne ajutăm hormonii. Cum mai exact. 10 000 de pași pe zi înseamnă să prevenim diabetul

Cum ne ajutăm în bine hormonii la intrarea în anotimpul rece? Ne răspunde la întrebare medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu, în emisiunea Doctor de bine.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28