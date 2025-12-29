Cum favorizează fumatul bacteriile periculoase și declanșează boala parodontală. Medic: „Problemele încep cu o gingivită”

Specii de bacterii, care nu iubesc aerul, se înmulțesc excesiv, odată ce fumăm. Le vedem atât în cavitatea orală cât și în faringe. Aceste bacterii patogene produc boli, uneori greu de controlat.



Fumul de țigară înseamnă cantități mari de dioxid de carbon. În cavitatea orală găsim peste 370 de tipuri de bacterii. Expunerea constată la dioxid de carbon va înmulți excesiv bacteriile, care nu trăiesc cu oxigen. Iată ce se întâmplă.

dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: „Favorizează inflamațiile orale pentru că dezechilibrează flora bacteriană intraorală și proliferarea bacteriilor, care nu sunt benefice”.

dr. Petra Pavel, medic specialist parodontologie: „În mod normal, noi nu avem în gură acele bacterii sau, dacă sunt, sunt în număr foarte scăzut, cât să nu ne creeze probleme, problemele parondotale încep cu o gingivită”.

În același timp, fumul de țigară strânge vasele de sânge. Odată micșorate, nu mai primesc suficient oxigen, dar și nutrienți. Sistemul imunitar nu își mai face treaba corect. Și așa crește riscul bolii parodontale în cazul fumătorilor.

Dacă suferiți orice tip de intervenție chirugicală în cavitatea orală, fumul de țigară împiedică vindecarea. În cazul implanturilor, modificările din vasele de sânge, care hrănesc cavitatea orală, dar și modificările microbiomului oral, conduc la pierderea acestora.

dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: „Acestea pot genera o respingere a implantului fie imediat post operator sau pe termen lung se poate pierde implantul”.

