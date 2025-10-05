Doctor de bine. Emisiunea integrală din 5 octombrie 2025

Doctor de bine
05-10-2025
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 5 octombrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 5 octombrie 2025

05-10-2025

De ce crește pulsul fără efort. Legătura dintre anemie, tiroidă și funcția rinichilor
Doctor de bine
De ce crește pulsul fără efort. Legătura dintre anemie, tiroidă și funcția rinichilor

Pulsul crește rapid și fără mișcare intensă. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede. Dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Ce este rezistența la antibiotice și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. România, lider european la consum
Doctor de bine
Ce este rezistența la antibiotice și cum ne afectează sănătatea pe termen lung. România, lider european la consum

Ce înseamnă rezistență la antibiotice. Dacă luăm antibiotice într-o infecție bacteriană, nu vom învinge infecția. Și nu doar atât. Vom lăsa bacteriile rele, care ne-au infectat, să se multiplice și mai mult.

Motivul pentru care ne doare capul când ne concentrăm prea mult. Ce tratamente există pentru migrene
Doctor de bine
Motivul pentru care ne doare capul când ne concentrăm prea mult. Ce tratamente există pentru migrene

Putem să experimentăm peste 200 de tipuri de durere de cap. Cele mai frecvente nu au legătură cu tensiunea arterială, ci cu tensiunea musculară.  

