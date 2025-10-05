Doctor de bine. Emisiunea integrală din 5 octombrie 2025
Sursa: Pro TV
05-10-2025 10:39
Sursa: Pro TV
05-10-2025 10:39
Pulsul crește rapid și fără mișcare intensă. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede. Dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.
Ce înseamnă rezistență la antibiotice. Dacă luăm antibiotice într-o infecție bacteriană, nu vom învinge infecția. Și nu doar atât. Vom lăsa bacteriile rele, care ne-au infectat, să se multiplice și mai mult.
Putem să experimentăm peste 200 de tipuri de durere de cap. Cele mai frecvente nu au legătură cu tensiunea arterială, ci cu tensiunea musculară.
