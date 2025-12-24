Locul unde sărbătorile par desprinse dintr-un film SF. O grădina botanică uimește vizitatorii cu decorul de Crăciun

Unul dintre cele mai frumoase decoruri de Crăciun poate fi admirat în San Francisco. Grădina botanică de acolo a fost îmbrăcată în straie de sărbătoare și pare că e desprinsă dintr-un film SF.

Pentru a impresiona vizitatorii, designerii au îmbinat arta cu tehnologia. Iar acum, în loc de clasicele beculețe colorate, mai multe creaturi-gigant luminează întreg spațiul.

Intrarea într-o lume fantastică

La intrarea în grădină, vizitatorii sunt întâmpinați de lămpi sub forma unor plante uriașe. Apoi sunt îndemnați să pășească pe aleile unde parcă au fost așezate covoare de licurici.

Sarah Marsh, directoarea de creație, Grădinile Golden Gate: „Aceste instalații artistice vin în completarea mediului înconjurător, dar luminile se îmbină perfect cu celelalte creații și scot în evidență grandoarea grădinilor.”

Aleea principală, mai lungă de un kilometru și jumătate, e acoperită de milioane de lumini. Iar în jur, cât vezi cu ochii, pe cele 22 de hectare ale grădinii, apar creaturi fantastice, care luminează în diferite culori.

Sarah Marsh: „Așadar, expoziția Lightscape este o oportunitate incredibilă de a experimenta grădinile într-o lumină complet diferită. În general, grădina nu este deschisă seara. Deci astfel de vizite nu se pot face în restul anului.”

Artiști din întreaga lume, reuniți la San Francisco

Artiști din toată lumea au muncit pentru acest decor. Printre invitații speciali s-au numărat designeri londonezi, cu experiență în decorarea Grădinii Botanice Regale din Marea Britanie.

Sarah Marsh: „Tot ce fac (acești artiști) este să evidențieze frumusețea plantelor și a naturii din câteva grădini emblematice din întreaga lume.”

Iar curioșii din lumea întreagă pot vizita grădina din San Francisco decorată astfel, până pe 4 ianuarie.

Sarah Marsh: „Vin oameni din toate categoriile sociale, multe familii, cupluri, grupuri de prieteni. De asemenea, am întâlnit oaspeți din Chile, din Argentina, din Guatemala sau din Elveția. Așadar, vedem oameni venind din toată lumea.”

