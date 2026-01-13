Trump: „Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite ale Americii conduse de mine”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că omologul său rus Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de „Statele Unite ale Americii conduse de mine”.

Trump a recunoscut eforturile Europei de a sprijini Kievul în războiul cu Rusia, dar a respins aceste eforturi ca fiind insuficiente ca măsură de descurajare.

„Europa a făcut atât de multe pentru Ucraina, dar nu a fost suficient. Și, evident, președintele Putin nu se teme de Europa. Îi este frică de Statele Unite ale Americii conduse de mine”, a declarat el jurnaliștilor la Casa Albă sâmbătă, citat de polonezii de la TVP World.

Șeful statului american a continuat cu o critică dură la adresa Europei, spunând că, deși o „iubește”, aceasta „a rămas în urmă”.

„Europa trebuie să se organizeze”, a spus el, adăugând că continentul se schimbă și este „un loc diferit” față de ceea ce era înainte.

Șanse pentru pace

Întrebat dacă va folosi aceeași tactică împotriva lui Putin pe care a folosit-o împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane la începutul lunii ianuarie, Trump a răspuns: „Nu cred că va fi necesar”.

Deși a reiterat că are o „relație excelentă” cu omologul său de la Moscova, Trump a recunoscut că este „dezamăgit” de faptul că eforturile sale de a media pacea în Ucraina au fost zădărnicite, adăugând că încă mai crede că pacea este posibilă.

„Luna trecută au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia Rusiei se află într-o situație precară”, a spus Trump. „Cred că vom ajunge să rezolvăm problema”.

