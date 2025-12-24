Papa Leon al XIV-lea lansează un apel la toți liderii să facă pace de o zi în toată lumea: ”Măcar în această sărbătoare!”

Stiri externe
24-12-2025 | 07:22
Papa Leon
Getty

Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”.

autor
Cristian Matei

„Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, a declarat Papa la plecarea din reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, înainte de a reveni la Vatican.

„Poate că ne vor asculta şi vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume”, a adăugat siveranul pontif, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, a remarcat el.

Leon al XIV-lea urmează să celebreze miercuri seară prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales papă, înainte de a rosti joi, la prânz, tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” în care Suveranul Pontif face, în mod tradiţional, o trecere în revistă a conflictelor din lume.

Citește și
Papa Leon împlinește 70 de ani.
Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”
Tot mai mulți români vor să afle ora nașterii pentru a ști ce le rezervă astrele. Un spital a introdus o „taxă de astrogramă”

Sursa: News.ro

Etichete: razboi, pace, Papa Leon ,

Dată publicare: 24-12-2025 07:14

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Videoclipuri AI cu celebrități decedate stârnesc controverse în mediul online. „Această problemă se va agrava
Stiri externe
Videoclipuri AI cu celebrități decedate stârnesc controverse în mediul online. „Această problemă se va agrava"

Într-o realitate paralelă, regina Elisabeta a II-a se minunează în faţa unor sufleuri cu brânză, un Saddam Hussein înarmat până în dinţi defilează într-un ring de wrestling, iar papa Ioan Paul al II-lea încearcă să se dea cu skateboardul.

Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”

Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.

Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace
Stiri externe
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.

Ce au căutat românii pe Google în 2025 - drob de miel, târguri de Crăciun în Viena, Labubu, noul model iPhone
iLikeIT
Ce au căutat românii pe Google în 2025 - drob de miel, târguri de Crăciun în Viena, Labubu, noul model iPhone

Google a prezentat ca în fiecare an topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu.

Recomandări
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Decembrie 2025

51:00

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28