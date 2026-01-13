BBC cere respingerea procesului de 10 miliarde de dolari intentat de Donald Trump. Strategia de apărare

BBC va depune o moțiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de președintele american Donald Trump, contestând atât jurisdicția instanței din Florida, cât și acuzațiile.

Postul public britanic ar fi acționat cu „rea intenție”, susțin avocații președintelui SUA. Informația reiese din documente judiciare depuse luni și prezentate de BBC News, transmite news.ro.

Procesul își are originea într-o controversă legată de editarea discursului susținut de Donald Trump la 6 ianuarie 2021, într-un episod al documentarului „Panorama”. Cazul a avut consecințe majore la nivelul conducerii BBC, contribuind la demisiile din noiembrie ale directorului general Tim Davie și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness, după ce o notă internă critică la adresa editării a devenit publică.

Donald Trump a deschis acțiunea în justiție împotriva BBC luna trecută, într-o instanță din Florida, invocând calomnia și încălcarea practicilor comerciale. Potrivit documentelor judiciare citate de BBC News, apărarea postului de televiziune va susține că instanța din Florida nu are jurisdicție asupra BBC și că Trump „nu a demonstrat existența unei cereri legale valabile”.

Un punct central al apărării îl reprezintă argumentul potrivit căruia Trump nu poate demonstra existența unor prejudicii reale, în condițiile în care documentarul a fost difuzat înainte ca acesta să câștige realegerea și „să obțină o victorie zdrobitoare în Florida”. De asemenea, BBC afirmă că Trump nu poate dovedi că documentarul a fost realizat cu „răutate reală”, un criteriu esențial în legislația americană privind calomnia.

BBC contestă și afirmația fostului președinte conform căreia documentarul ar fi fost disponibil pe platforma BritBox și subliniază că programul „nu a fost difuzat niciodată în SUA”. Potrivit postului, secvența contestată reprezintă aproximativ 15 secunde dintr-un documentar de o oră, care a prezentat pe larg susținătorii lui Trump și a oferit „o acoperire echilibrată a campaniei”.

Controversa se concentrează asupra modului în care „Panorama” a editat discursul lui Trump dinaintea asaltului asupra Capitoliului SUA. Inițial, Trump le-a spus susținătorilor: „Vom merge la Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi congresmeni”. Ulterior, peste 50 de minute, el a adăugat: „Şi luptăm. Luptăm cu înverşunare”.

În documentar, aceste fragmente au fost montate consecutiv, prezentând afirmația: „Vom merge până la Capitoliu... şi voi fi acolo cu voi. Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

Deși BBC și-a cerut scuze pentru montaj și a recunoscut că acesta a creat „impresia eronată” că Trump „a făcut un apel direct la acţiuni violente”, postul a respins solicitările de despăgubiri formulate de fostul președinte și susține că nu există temei pentru o acțiune în defăimare.

În plus, BBC va cere instanței suspendarea procedurilor de schimb de probe până la pronunțarea unei decizii privind cererea de respingere a procesului. În cazul în care acțiunea va continua, a fost propus ca procesul să fie judecat în anul 2027.

BBC a anunțat încă din luna decembrie că se va apăra în instanță. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru Variety: „Aşa cum am precizat anterior, ne vom apăra în acest proces. Nu vom face alte comentarii cu privire la procedurile judiciare în curs”.

