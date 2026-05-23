Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO

"În urmă cu scurt timp, pompierii ISUBIF au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bulevardul Timişoara. Din primele informaţii, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum şi urmează a fi emis un mesaj RO- ALERT pentru informarea şi avertizarea populaţiei", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi şi două ambulanţe SMURD.

În prezent, conform sursei citate, a fost realizat un dispozitiv de intervenţie, având în vedere faptul că reprezentanţii obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT pe o rază de aproximativ 3.000 de metri în jurul focarului.