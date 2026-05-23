Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la CET Vest Bucureşti, fiind al doilea în mai puţin de o lună. Conform ISU, focul a pornit de la un transformator.

Mihaela Ivăncică

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

"În urmă cu scurt timp, pompierii ISUBIF au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bulevardul Timişoara. Din primele informaţii, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum şi urmează a fi emis un mesaj RO- ALERT pentru informarea şi avertizarea populaţiei", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi şi două ambulanţe SMURD.

În prezent, conform sursei citate, a fost realizat un dispozitiv de intervenţie, având în vedere faptul că reprezentanţii obiectivului au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT pe o rază de aproximativ 3.000 de metri în jurul focarului.

"Incendiu major cu degajări mari de fum produs la CET Vest - zona bd. Timişoara, sector 6. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi", se precizează în mesajul de avertizare transmis populaţiei.

Pe 21 aprilie, CET Vest a fost afectată de un incendiu după ce două transformatoare au luat foc.

Un bărbat din Galați a ajuns la spital cu arsuri grave după ce casa lui a fost distrusă de un trăsnet

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, CET Vest București, bucuresti,

