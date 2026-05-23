Sursa Washington Times a precizat că sâmbătă dimineața s-a ajuns la un acord asupra unui proiect de propunere, care urmează să fie anunțat în următoarele 24 de ore.

Principalii negociatori, printre care ase află președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalifbaf, vicepreședintele J.D. Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, au aprobat proiectul.

Proiectul acordului de pace a fost trimis liderilor ambelor națiuni pentru aprobarea finală.

Dacă va avea succes, acordul ar transforma ceea ce a fost o armistițiu fragil de șase săptămâni într-o pace permanentă, chiar dacă Donald Trump a sugerat că ar fi posibile noi atacuri.

Detaliile potențialului acord de încetare a focului rămân neclare. Nu este clar cum vor fi rezolvate diferențele cheie, inclusiv soarta programului nuclear al Iranului și cererea acestuia de ridicare a sancțiunilor.

Cele două părți trebuie, de asemenea, să cadă de acord asupra modului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, care a fost în mare parte închisă de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Mareșalul pakistanez Asim Munir a purtat discuții în Iran pentru a reduce diferențele dintre SUA și Iran, după ce săptămâni de război au lăsat Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru transportul mărfurilor din Orientul Mijlociu, închisă pentru majoritatea navelor. Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin strâmtoare, iar închiderea acesteia a perturbat piețele energetice globale.

O delegație din Qatar a sosit la Teheran în cadrul ultimelor demersuri diplomatice menite să ducă acordul finalizat la bun sfârșit.

Munir, care a îndeplinit rolul de mediator principal în cadrul discuțiilor, a avut mai multe întâlniri pentru a se asigura că proiectul poate fi finalizat și trimis conducerii, a declarat sursa pentru The Times.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Iranul a declarat public sâmbătă că negocierile pentru un acord de pace avansează și că diferențele vor fi soluționate într-o etapă ulterioară.

Secretarul de stat Marco Rubio a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea ajunge în curând la o soluție, în timp ce Donald Trump a declarat sâmbătă pentru Axios că șansele ca părțile să ajungă la un acord sunt „50-50”.

Președintele a afirmat că, dacă nu se va ajunge la un acord, va reduce Iranul „la cenușă”. El a adăugat că se va întâlni cu principalii săi negociatori mai târziu sâmbătă și va lua o decizie până duminică.

Președintele a oscilat între a face presiuni pentru un acord de pace și a ordona o nouă rundă de atacuri. La un miting organizat vineri la New York, el a spus că războiul se va termina „în curând” și că „prețurile petrolului vor scădea imediat ce voi termina cu Iranul”.

„Proiectul final al textului acordului dintre Iran și SUA este încă în curs de revizuire”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, potrivit televiziunii de stat iraniene. „În ultima săptămână, procesul a evoluat spre o convergență a punctelor de vedere.”

El a adăugat: „Există încă probleme care trebuie abordate prin discuții cu mediatorii. Trebuie să așteptăm și să vedem unde va duce situația în următoarele trei sau patru zile”.

Se pare că discuțiile se bazează pe un document de 14 puncte propus de Iran, care a servit drept cadru principal pentru discuții și mesaje între cele două părți.

Domnul Qalibaf a declarat că Iranul își va urmări „drepturile legitime” pe câmpul de luptă și prin diplomație și că este îngrijorat de faptul că nu poate avea încredere în SUA, afirmând că acestea „nu au deloc onestitate”. Iranul a susținut în repetate rânduri că SUA nu negociază cu bună-credință în timpul discuțiilor.

El a avertizat, de asemenea, că forțele militare iraniene și-au refăcut capacitățile în timpul armistițiului.