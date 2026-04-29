O femeie în vârstă de 45 de ani din Australia și-a ras fiul de 6 ani în cap și i-a înlăturat, de asemenea, sprâncenele, i-a bandajat capul și mâinile și i-a administrat medicamente periculoase, ca parte a stratagiei sale de a-și păcăli familia și prietenii că băiețelul are cancer și să strângă astfel donații de mii de dolari, scrie BBC.

Femeia - al cărei nume nu poate fi dezvăluit din motive legale - a pledat vinovată pentru o acuzație de implicare în acte susceptibile de a-i provoca vătămări fiului ei și 10 capete de acuzații de înșelăciune.

La o audiere de condamnare de miercuri, un judecător al Tribunalului Districtual a descris acțiunile femeii drept „crude, calculate și manipulatoare”.

Înșelăciunea femeii a început după ce fiul ei a mers la un medic specialist oftalmolog, după un accident, a aflat instanța. După acea consultație, ea le-a spus soțului ei, familiei, prietenilor și comunității școlare că fiul ei are cancer la ochi.

Ea și-a forțat apoi fiul să folosească un scaun cu rotile și i-a limitat activitățile zilnice pentru a-i face pe oameni să creadă că primește radioterapie. De asemenea, i-a administrat analgezice și suplimente pentru sănătate, a relatat presa locală.

În instanță, acuzarea a declarat că mama „și-a folosit în mod egoist fiul ca recuzită pentru a-i înșela” pe cei dragi și comunitatea în general, apoi a folosit donații pentru ca familia să poată trăi „viața celor bogați și faimoși”.

Avocatul femeii a declarat că aceasta a dezvoltat o dependență de jocuri de noroc după pandemia de Covid-19 și „a profitat” de accidentul fiului ei, dar că nu a intenționat niciodată să-l rănească pe el sau familia.

Tatăl nu știa că soția și mama copilului a inventat cancerul fiului lor

Mai degrabă, mama a doi copii a făcut o „eroare monumentală și gravă de judecată pentru a-și atenua în mod egoist stresul financiar”, a declarat avocatul ei instanței.

Aceștia au spus că femeia a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate borderline și și-a acceptat greșeala pledând vinovată.

Din păcate, a cheltuit mai mult decât îi permiteau câștigurile și trăia peste posibilitățile sale”, a spus avocatul ei, cu o convingere „proastă și greșită” că familia ei avea nevoie de „cele mai noi mărci”. Soțul ei a fost inițial acuzat, dar poliția a retras ulterior cazul împotriva sa.

În declarația sa privind impactul asupra victimei, el a spus că soția sa „m-a distrus pe mine și pe copiii mei”. „Am avut încredere deplină în tine ca soție și nu m-am îndoit niciodată de tine. Am fost devotat familiei noastre. Acum mă simt ca un pion într-un joc de șah”.

În afara instanței, soțul a declarat presei că „nicio sentință nu poate justifica vreodată ceea ce li s-a făcut copiilor mei”, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Femeia a fost condamnată la 4 ani și 3 luni de închisoare, dar va fi eligibilă pentru eliberare condiționată în aprilie anul viitor.