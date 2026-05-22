Se numește glicemie nivelul glucozei sau al zahărului din sânge recoltat dimineața, pe nemâncate. Valoarea normală este între 70 și 100 mg/dl.

Tot ce depășește această valoare înseamnă risc de diabet. Pe lângă nivelul punctual al glicemiei, mai există un indicator care ne arată echilibrul glicemic din ultimele trei luni.

Este vorba de hemoglobina glicozilată, pe scurt HbA1c. Dincolo de glicemia obișnuită, care poate avea valori mari într-un moment punctual, această analiză arată un exces cronic, prelungit al zahărului în sânge. Este un marker biologic folosit pentru a depista prediabetul, pentru a urmări efectul tratamentului antidiabetic și a preveni complicațiile pe termen lung.

HbA1c corespunde unei fracții speciale de hemoglobină, acea proteină din globulele roșii responsabilă de transportul oxigenului prin organism. Glucoza care circulă în sânge se fixează progresiv pe această proteină și rezultă proteine glicate. Durata de viață a globulelor roșii este de 120 zile, deci procentul de hemoglobină glicată reflectă glicemia medie din ultimele trei luni.

Putem spune că valoarea glicemiei este o poză a nivelului zahărului din sânge din momentul recoltării, în timp ce hemoglobina glicată ne oferă un film complet de evoluție a glicemiei pe o perioadă de trei luni.

Excesul cronic de zahăr din organism determină glicozilarea proteinelor care se caramelizează și devin rigide, ceea ce duce la deteriorarea accelerată a celulelor și creșterea stresului oxidativ. Nervii și vasele mici de sânge sunt cele mai afectate.

Organizația Mondială a Sănătății a hotărât că nivelul hemoglobinei gliate este indicatorul care poate evalua riscul metabolic. Valoarea normală este de 4-6%, vorbim de prediabet la valori între 5,7 și 6,4%, iar diagnosticul de diabet se pune pe o hemoglobină glicată mai mare sau egală cu 6,5%. Eficiența tratamentului antidiabetic sau efectul pozitiv al pierderii în greutate se măsoară tot cu HbA1c, obiectivul este să avem o valoare mai mică sau egală cu 7%.

Cine menține nivelul glicemiei din sânge? Hormonul insulină secretat de pancreas. Ce se întâmplă când pancreasul a obosit și s-a epuizat?

Produce o cantitate insuficientă de insulină sau insulina e neeficientă și nivelul glicemiei crește.

O glicemie cuprinsă între 100-126mg/dl și o hemoglobină glicată între 5,7 și 6,4% se numește prediabet și este un semnal de alarmă care impune dietă și slăbit.

Obiectivul? Să facem economie la sinteza de insulină, să scăpăm de grăsimea de pe burtă și să reducem alimente bogate în carbohidrați.

Dacă aveți glicemia la limită și nu vreți să ajungeți la diabet, faceți curățenie în dietă!

Eliminați zahărul, sucurile, dulciurile și produsele ultra procesate, creșteți consumul de legume și leguminoase.

Și mai ales creșteți activitatea fizică, mișcarea consumă zahărul din sânge, face bine și la siluetă și la glicemie.