Sâmbătă, cel puțin până la ora 21, rămân în vigoare două coduri galbene în sud-estul țării, dar și în București.

O furtună cu tunete și trăznete a provocat un incendiu în Galați în urma căruia o persoană a fost rănită și două case - distruse.

O furtună puternică a lovit Iașiul. Străzile au fost imediat inundate, iar mai multe mașini au rămas blocate în apă.

Localnic: „Soția cobora pe aici, era puțină apă. Dar s-a oprit motorul și până să-l pornească iar, deja a urcat apa până la geam, au scos oamenii pe geam din mașină.”

Șoferii au fost nevoiți să întoarcă din drum. Din gurile de canal apa refula, iar totul arăta ca o fântână arteziană.

Același lucru s-a întâmplat pe mai multe artere.

Apa a intrat în apartamente aflate la demisol, într-o frizerie și într-un magazin alimentar. În mai multe sate din județul iași, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării și pentru salvarea unei bătrâne surprinse de inundații.

Un pui de pisică a avut și el nevoie de ajutor, după ce a rămas blocat sub podeaua unei anexe.

În București, vijelia a doborât un copac și un stâlp de electricitate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Iar în județul Galați, un fulger a lovit o casă și a provocat un incendiu de proporții! Proprietarul este în Belgia, iar un vecin în vârstă de 38 de ani, a sărit să mai salveze din lucruri, dar a suferit arsuri la mâini și picioare. Flăcările au afectat și o locuință alăturată. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și o autocisternă, însă focul se manifesta violent la sosirea lor. Au ars și trei tone de cereale depozitate în casă. Bărbatul rănit în incendiu a fost transportat la spital.

Imagini surprinse din dronă arată cum cerul s-a luminat continuu de fulgere în zonă.Meteorologii anunță că vremea se ameliorează, însă până la ora 21:00 rămâne în vigoare un cod galben de vânt pentru Dobrogea și o bună parte din Moldova și Muntenia.