Inflamația ficatului, principala cale spre cancer. Factorii care influentează cel mai mult sănătatea

Ficatul sănătos nu face boli oncologice, de aceea, trebuie să-l menținem în stare perfectă.

Ficatul afectat de grăsime produce inflamație. Ficatul afectat de virusurile hepatitice B și C, de asemenea, produce inflamație. În inflamație, de fapt, apar boli grave, dar putem să o prevenim.

Ficatul unui pacient are în interior o tumoare. Prin artera care o alimentează direct, medicii introduc o substanță radioactivă care va distruge doar formațiunea. Se face prin radiologie intervențională:

Mugur Grasu, medic primar radiologie, Instit. Clinic Fundeni: „Aste ne interesează - să intrăm în vasul, care hrănește tumoarea. Nu ne interesează să blocăm vasul, ci vasul care hrănește va fi utilizat pentru utilizare tratamentului. Ce vrem să facem este ca, prin acel ram, să ajungem astfel încât particule să fie depuse, așezate în tumoare ca să poată să facă tratamentul. E un fel de radioterapie internă”.

Tumoarea hepatică, pe care am văzut-o tratată prin radioterapie internă, a apărut secundar infecției cu virusul hepatitic B. Această infecție nu se tratează până la vindecare, în prezent.

Virusul B intră în ADN-ul celulelor din ficat. În evoluția bolii, poate apărea cancer înainte de ciroză. Inițial, virusul produce inflamație. Inflamația produce fibroză, apoi cancer.

Prof. univ. dr Laura Iliescu, medicină internă, Instit. Clinic Fundeni: „Și o rană pe mână se vindecă cu cicatrice sau fără cicatrice, când se vindecă cu cicatrice, apar noduli, fibroză. Celulele respective, tot suferind acest proces de inflamație, de fibroză, o iau pe căi greșite și apare cancerul”.

Aceeași inflamație, care apare după infecția cu virusurile hepatitice B și C, este produsă și de alcool. Dar și de prea multe calorii, care determină ficatul gras.

Prof. univ. dr Laura Iliescu, medicină internă, Instit. Clinic Fundeni: „Ficatul sănătos nu are cancer, nu are cum să facă, trebuie să existe o inflamație , trebuie să fie o cauză, fie că e o cauză virală, pacientul are o hepatită, fie consum de substanțe toxice, alcool, este expus la substanțe toxice. Mai nou, către cancer evoluează și ficatul gras”.

