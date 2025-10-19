Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Doctor de bine
19-10-2025 | 10:50
×
Codul embed a fost copiat

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge

autor
Andreea Groza

Vedem legăturile spectaculoase dintre tensiune și ficat și țineți minte: mișcarea ajută în dublu sens.

O presiune prea mare a sângelui în artere produce hipertensiune. Vasele se adaptează și devin mai puternice, dar înseamnă boală.

Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge care vine se redistribuie. Se redistribuie în ficat - ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii”.

Când rezervoarele din ficat și din splină sunt depășite apar umflături - la nivelul picioarelor sau al mâinilor. Arată că hipertensiunea a fost netratată ani de zile. Hipertensiunea netratată poate determina accident vascular cerebral oricând. În lipsa simptomelor.

Citește și
hipertensiune arteriala
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune

Prea multe kilograme produc hipertensiune. Celule grase secretă substanțe care strâng vasele, crește tensiunea. Sub acțiunea grăsimii, toate vasele de sânge sunt inflamate.

Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Cu cât suntem mai mari ca volum, cu atât inima are de pompat o cantitate mai mare de sânge. Cu cât am o cantitate mai mare de sânge, cu atât am un travaliu mai mare pentru inimă, pentru că tot sângele pe care îl am, trebuie recirculat de inima”.

10 % mai puțin din greutatea corporală înseamnă că va scădea și tensiunea. Cantitatea de sânge este 5% din greutatea corpului. Mai puține kilograme, înseamnă că scade presiunea pe inimă, deci scade tensiune arterială - ne spun medicii.

Ne mișcăm zi de zi, astfel că vasele de sânge se dilată. Acest lucru duce la scăderea hipertensiunii.

În 3 luni de activitate fizică constantă, se petrece un fenomen miraculos. Producem vase noi de sânge. De ce sunt importante în tratamentul hipertensiunii - ne explică medicul cardiolog artimolog, Gabriela Răileanu.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Se dezvoltă circulația colaterală. Ce înseamnă circulația colaterală? Din vasele principale încep să se dezvolte vase mai mici de sânge. În paralel cu vasul principal și scade rezistența periferică vasculară. Rezistența periferică vasculară e cea care crește rezistența în vasul de sânge. Prin dezvoltarea acestei circulații colaterale, sângele se redistribuie și scade presiunea în vasele de sânge”.

Vasele noi de sânge, pe care le creează mișcarea țin tensiunea arterială în control. În plus, în interiorul lor, când ne mișcăm, producem oxid nitric. Relaxează vasele și tensiunea este în control.

Limita superioară a normalului în privința tensiunii arteriale este 13 cu 8. Dacă depășiți aceste valori, aveți nevoie de tratament toată viața. Tratamentul nu înseamnă doar medicamente, ci și mișcare și reglarea greutății.

SUA vor să facă „pace prin forță” în Ucraina. Departamentul pentru Război vrea livrări masive de armament către Kiev

Sursa: Pro TV

Etichete: hipertensiune, ficat, tensiune arteriala,

Dată publicare: 19-10-2025 10:49

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune

Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.

Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge

Câtă apă să bem ca să păstrăm funcția rinichilor în parametri optimi? Pare cea mai simplă întrebare, dar nu doar de cantitatea de apă depinde sănătatea acestor organe vitale.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”
Stiri externe
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”

Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28