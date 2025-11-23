Mișcarea zilnică este cheia pentru un ficat sănătos și o viață funcțională

Mișcarea are nevoie de energie. Grăsimea de depozit este mobilizată dacă ne mișcăm și transformată în energie. Așa protejăm cea mai mare uzină a organismului: ficatul.

Tot prin mișcare, ficatul produce colesterol HDL, cel mai puternic agent de curățare al vaselor de sânge. Așadar, spor la mișcare pentru că ne face bine zi de zi.

Există o legătură între inimă și mușchii cvadricepsului femural. Această legătură ne stabilește speranța de viață. Ne explică medicul specialist în medicină fizică și reabilitare, Codruța Cioponea.

Codruța Cioponea, medic specialist medicină fizică:„Au legătură cu speranța de funcționalitate. Dacă vrei să rămâi funcțional, acești doi mușchi sunt esențiali. Cvadricepsul este cel care te ajută să mergi.Cel mai simplu ar fi să mergeți repede. Deci mersul rapid nu dăunează, este adaptat cam pentru orice vârstă. Să folosești musculatura activ în timp ce mergi să ai o presiune abdominală și să fii conștient de mișcare. Mersul pe jos este cel mai eficient.”

Andreea Groza: „Așa ne mărim speranța de viață funcțională, adică viața în care putem să facem orice mișcare ne dorim. În plus, mersul rapid zilnic, la lumina soarelui, produce simultan așa numiții hormoni ai fericirii: dopamină, oxitocină, serotonină și endorfină.”

Exercițiul fizic determină ficatul să producă o cantitate mare de molecule anti-oxidante, numite HDL colesterol, colesterolul bun.

Moleculele de colesterol bun sunt trimise apoi în vasele de sânge. Acolo apără fiecare celulă. Practic, cu HDL colesterol, colesterolul bun, ne apărăm de colesterolul rău în exces, numit LDL colesterol.

Doctor Camelia Stancu, Institulul de biopatologie celulară:

„Ele sunt răspunzătoare de transportul excesului de grăsime din țesuturile periferice către ficat, pentru a fi eliminate. Ele sunt responsabile de curățenie, de eliminarea excesului de colesterol.”

Ne vorbește despre legătura dintre colesterolul bun și mișcare, membra Academiei Române de la Științe Biologice, Anca Sima.

Doctor Anca Sima, Institutul de biopatololgie celulară: „HDL este un anti-oxidant și o supermoleculă. Este secretat de ficat în timpul exercițiilor sau după exerciții – HDL crește. Ceea ce arată clar ce valoare au exercițiile fizice!”

HDL colesterol este produs de ficat, merge peste tot apoi, și se întoarce în ficat. Grăsimile în exces din organism, readuse în ficat de HDL colesterol, sunt degradate până devin energie. Așa crește speranța de viață.

