O companie aeriană oferă 40% reducere la zboruri spre trei destinații favorite ale românilor

14-01-2026 | 11:13
Compania aeriană AnimaWings lansează o promoţie specială pentru sezonul de vară 2026, cu 40% reducere din tariful de bază pentru zboruri spre unele dintre cele mai populare şi căutate destinaţii de vacanţă din Grecia, Spania şi Turcia.

Claudia Alionescu

Preţurile încep de la 62 de euro.

Perioada promoției și datele de călătorie

Promoţia este valabilă în perioada 12 ianuarie (ora 14:00) - 18 ianuarie 2026 (ora 23:59), pentru călătorii programate între 1 aprilie şi 24 octombrie 2026, în funcţie de perioada de operare a fiecărei rute.

Reducerea se aplică la tariful de bază, fără taxe, în clasa Y (Economy Class), iar oferta este disponibilă în limita locurilor alocate, potrivit unui comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES.

"Românii sunt din ce în ce mai atenţi la modul în care îşi planifică vacanţele şi aleg tot mai des să îşi rezerve din timp zborurile pentru sezonul de vară. Prin această promoţie de început de an, ne dorim să le oferim acces la destinaţii de vacanţă populare, la preţuri avantajoase, într-un model de zbor care pune accent pe confort şi predictibilitate", a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings, citată în comunicat.

Campania acoperă unele dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă din Grecia, Spania şi Turcia, cu plecări din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Craiova. Printre rutele incluse în promoţie se numără zboruri către Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Chania, Kefalonia, Kavala, Salonic, Palma de Mallorca, Tenerife şi Antalya, cu tarife care pornesc de la 62 euro/persoană/segment, având incluse bagajul de cabină şi alegerea gratuită a locului încă de la momentul rezervării.

Operatorul aerian a lansat recent programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, urmând să opereze 19 rute către destinaţii populare din Grecia şi Spania, cu plecări din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova. Programul include frecvenţe săptămânale multiple şi orare optimizate pentru sejururi de 7 şi 10 nopţi, alături de servicii dedicate familiilor şi pasagerilor care caută un plus de confort.

Compania operează aeronave moderne Airbus A220-300.

Oferta promoţională cuprinde următoarele zboruri: Timişoara - Kavala - Timişoara (de la 81,7 euro); Bucureşti - Heraklion - Bucureşti (de la 79,4 euro); Iaşi - Heraklion - Iaşi (de la 74,5 euro); Cluj-Napoca - Salonic - Cluj-Napoca (de la 95,7 euro); Iaşi - Salonic - Iaşi (de la 92,5 euro); Timişoara - Salonic - Timişoara (de la 87,7 euro); Iaşi - Palma de Mallorca - Iaşi (de la 113,85 euro); Bucureşti - Palma de Mallorca - Bucureşti (de la 113,85 euro); Timişoara - Palma de Mallorca - Timişoara (de la 113,85 euro); Timişoara - Chania - Timişoara (de la 88,9 euro);
Timişoara - Tenerife - Timişoara (de la 152,2 euro); Timişoara - Kefalonia - Timişoara (de la 87,7 euro); Timişoara - Zakynthos - Timişoara (de la 75,7 euro); Bucureşti - Rhodos - Bucureşti (de la 88,52 euro); Timişoara - Rhodos - Timişoara (de la 84,7 euro); Bucureşti - Corfu - Bucureşti (de la 73,77 euro); Timişoara - Corfu - Timişoara (de la 66,7 euro); Bucureşti - Kefalonia - Bucureşti (de la 91,82 euro); Timişoara - Heraklion - Timişoara (de la 77,5 euro); Craiova - Heraklion - Craiova (de la 61,8 euro); Bucureşti - Salonic - Bucureşti (de la 94,77 euro); Bucureşti - Kavala - Bucureşti (de la 82,77 euro); Bucureşti - Antalya - Bucureşti (de la 87,74 euro).

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de tur-operatorul Christian Tour. Aflată în continuă expansiune, compania aeriană îşi va mări flota în acest an cu încă două avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă patru aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave.

Sursa: Agerpres

grecia, vacanta, Spania, Turcia, romani, zboruri, companie aeriana, destinatii

Dată publicare: 14-01-2026 11:13

