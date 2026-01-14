O nouă funcție ChatGPT îți poate pune un diagnostic pe baza analizelor. Modelul, folosit de sute de milioane de utilizatori

Modelele de inteligență artificală vin acum și cu modelele de „Health”. Adică îi dai datele tale medicale și le poate interpreta.

ChatGPT Health, această funcție a fost introdusă săptămâna trecuta, deocamdată este cu o listă de așteptare, iar utilizatorii din SUA se pot folosi de această funcție acum.

Corespondent PROTV: „Practic este exact ChatGPT, unde poți să urci analizele tale, tot felul de interpretări medicale, de imagistică și poți să pui întrebări, iar ChatGPT le poate analiza și îți poate face un diagnostic.

Pe postarea din blog, spun ei, că te poate ajuta să te duci mai pregătit la medicul care grijă de sănătatea ta. Cei de la Open AI spun că sute de milioane de utilizatori au folosit deja ChatGPT pentru sănătate, așa că s-au gândit să creeze o funcție independentă.”

Mai multe informații în video.

