Două persoane care au suferit arsuri, duse de urgență la spital în urma unui incendiu produs la o casă din București

Stiri actuale
14-01-2026 | 12:21
×
Codul embed a fost copiat

Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri, miercuri dimineață, după ce un incendiu a izbucnit în casa în care se aflau, din Sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au pornit de la mansardă și s-au extins rapid la acoperiș.

autor
Iulia Fătu,  Teodora Nica

Victimele au suferit arsuri în zona brațelor și au nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cauza incendiului.

Alarma a fost dată în jurul orei șase, când proprietarul locuinței a fost sunat de chiriaș, care i-a spus că o cameră a luat foc.

Proprietarul clădirii: „Când m-am dus acolo nu se putea intra de fum. Dacă avea o găleată de apă stingea focul. N-am avut de unde să luăm, apa afară e înghețată. Am sunat la pompieri și au venit imediat. S-au distrus două camere.”

Citește și
foc cisnadie
Incendiu într-un bloc din Cisnădie, pornit de la o instalație de brad. „Împărțea” același prelungitor cu un șemineu electric

Flăcările au cuprins în câteva minute întreg acoperișul. O suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați a ars complet.

Pompierii au intervenit cu nouă autospeciale.

Corespondent Știrile PRO TV: „De mai bine de jumătate de oră, pompierii încearcă să stingă flăcările, care s-au extins rapid. Acum ei au început să spargă acoperișul locuinței pentru a reuși să localizeze incendiul.”

Doi bărbați, de 55 și 60 de ani, au fost răniți. Alte două persoane au primit îngrijiri la fața locului după ce au inhalat fum.

Vecinii s-au temut că focul se va extinde și la casele lor.

Bărbat: „Niște oameni țipau: «Nea Sandule, foc!» și când m-am uitat pe fereastră era fum negru.”

Bărbat: „A trebuit să ieșim afară. Noi stăm în corpul acela și corpul acesta a luat foc. A venit să ne scoată afară, pentru că el a văzut, fiind la etaj, ne-a trezit și am ieșit afară.”

Flăcările au ajuns și la cablurile de curent din apropiere, iar pompierii au fost nevoiți să le taie pentru a evita o avarie în toată zona.

Acum, specialiștii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

Tot mai mulți copii ajung la școală cu dificultăți de comunicare, arată un studiu. Efectele expunerii timpurii la ecrane

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, pompieri, spital, arsuri,

Dată publicare: 14-01-2026 10:58

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu

O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău, fiind rănită o persoană, iar alte nouă au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Incendiu într-un bloc din Cisnădie, pornit de la o instalație de brad. „Împărțea” același prelungitor cu un șemineu electric
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Cisnădie, pornit de la o instalație de brad. „Împărțea” același prelungitor cu un șemineu electric

Pe un ger năpraznic, 30 de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.

Incendiu într-un bloc din județul Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate: „Agitație mare, bubuitură și flăcări”
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din județul Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate: „Agitație mare, bubuitură și flăcări”

Zeci de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.

Recomandări
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale
Stiri Politice
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale

Cheltuielile bugetare vor fi reduse în anul 2026 cu 3,367 miliarde lei, ca urmare a aplicării unui proiect de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și eficientizarea administrației publice.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran
Stiri externe
Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile. Donald Trump a ținut o ședință la Casa Albă, pe tema protestelor violente, și amenință cu măsuri foarte dure dacă liderii de la Teheran vor începe să-i spânzure pe protestatari.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Top citite
1 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
2 groenlanda
AFP
Stiri externe
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”
3 Alexandru Rogobete
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Politice
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Ianuarie 2026

03:26:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59