Două persoane care au suferit arsuri, duse de urgență la spital în urma unui incendiu produs la o casă din București

Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri, miercuri dimineață, după ce un incendiu a izbucnit în casa în care se aflau, din Sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au pornit de la mansardă și s-au extins rapid la acoperiș.

Victimele au suferit arsuri în zona brațelor și au nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cauza incendiului.

Alarma a fost dată în jurul orei șase, când proprietarul locuinței a fost sunat de chiriaș, care i-a spus că o cameră a luat foc.

Proprietarul clădirii: „Când m-am dus acolo nu se putea intra de fum. Dacă avea o găleată de apă stingea focul. N-am avut de unde să luăm, apa afară e înghețată. Am sunat la pompieri și au venit imediat. S-au distrus două camere.”

Flăcările au cuprins în câteva minute întreg acoperișul. O suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați a ars complet.

Pompierii au intervenit cu nouă autospeciale.

Corespondent Știrile PRO TV: „De mai bine de jumătate de oră, pompierii încearcă să stingă flăcările, care s-au extins rapid. Acum ei au început să spargă acoperișul locuinței pentru a reuși să localizeze incendiul.”

Doi bărbați, de 55 și 60 de ani, au fost răniți. Alte două persoane au primit îngrijiri la fața locului după ce au inhalat fum.

Vecinii s-au temut că focul se va extinde și la casele lor.

Bărbat: „Niște oameni țipau: «Nea Sandule, foc!» și când m-am uitat pe fereastră era fum negru.”

Bărbat: „A trebuit să ieșim afară. Noi stăm în corpul acela și corpul acesta a luat foc. A venit să ne scoată afară, pentru că el a văzut, fiind la etaj, ne-a trezit și am ieșit afară.”

Flăcările au ajuns și la cablurile de curent din apropiere, iar pompierii au fost nevoiți să le taie pentru a evita o avarie în toată zona.

Acum, specialiștii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

