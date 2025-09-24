Două tehnici moderne reduc anxietatea pacienților la stomatolog. Care e rolul medicilor

Dacă vă este teamă să mergeți la stomatolog, avem vești bune. În prezent, două tehnici reușesc să reducă anxietatea.

Este nevoie ca medicul să nu fie doar un medic, ci și un fel de psiholog care să ghideze pacientul pe tot parcursul intervenției.

Empatia este un mecanism care scade anxietatea pacienților, dar și răspunsurile la întrebări precum: în ce constă procedura, cât durează și care vor fi rezultatele de la final.

Mai multe detalii despre cum poți să reduci anxietatea la stomatolog se regăsesc în VIDEO.

