Doctor de bine. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: doctor de bine, medici,
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: doctor de bine, medici,
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar urma să semneze, duminică după-amiază, cu premierul desemnat Luca Niculescu, un acord de susţinere în care acesta se va angaja să păstreze ţintele de deficit asumate de România.
Ministerul Apărării Naționale a publicat, pe pagina oficială de Facebook, imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României.
Iașiul a rămas fără apă caldă și căldură, după ce un incendiu a izbucnit sâmbătă la Centrala Electrică de Termoficare. Un transformator a explodat, iar instalațiile au fost oprite complet. 15 angajați se aflau în clădire. Din fericire, nu sunt victime.